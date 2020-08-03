Юрист назвал два сценария, по которым могут оправдать Ефремова
По мнению адвоката Бориса Локшина, чтобы реализовать эти варианты, необходимо «надлежащее мастерство».
Фото: ТАСС / Красильников Станислав
Актера Михаила Ефремова, совершившего «пьяное» ДТП со смертельным исходом, могут оправдать как минимум в двух случаях. Своими предположениями в интервью телеканалу «360» поделился адвокат Борис Локшин. По словам правозащитника, чтобы реализовать эти варианты, необходимо «надлежащее мастерство».
«Первый (сценарий. — Прим. ред.) — что у машины Ефремова лопнул шланг гидроусилителя, в связи с чем управление автомобилем неожиданно стало невозможным. Машина как двигалась по прямой, так и поехала дальше», — выдвинул свою версию Локшин.
Юрист пояснил, что при этом нужно, чтобы экспертиза транспортного средства, которым управлял актер, показала неисправность шланга. Тогда ДТП могут связать с технической неисправностью автомобиля.
«В наше время можно сделать такую экспертизу, особенно если есть деньги», — уверен он.
Второй правдоподобный вариант, по которому можно оправдать Ефремова — это другой водитель. Согласно сценарию Локшина, Ефремов, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, якобы заказал услугу «трезвый водитель» или же вообще попросил кого-то постороннего отвезти его по нужному адресу.
«После ДТП этот неудачник-водитель скрылся, потому что испугался отвечать за содеянное», — предположил правозащитник.
По мнению Локшина, при более вдумчивом изучении обстоятельств ДТП «можно вытянуть что-то еще».
Между тем версию с другим водителем, как вариант защиты своего подопечного, ранее отмел Эльман Пашаев. По словам защитника Михаила Ефремова, у него есть козырь, который докажет невиновность актера.
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