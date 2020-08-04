Удар молнии в линию электропередач попал на видео
Шокирующие кадры были сделаны на северо-востоке Китая.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Whitehotpix; 5-tv.ru
Пользователи соцсетей обсуждают шокирующие кадры из Китая. В городе Шеньян на северо-востоке страны молния попала в линию электропередачи. В результате произошел мощный взрыв и загорелись провода.
Опасный фейерверк напугал прохожих и жителей соседних домов. Обошлось без пострадавших. Электросети сейчас восстанавливают коммунальные службы.
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