Удар молнии в линию электропередач попал на видео

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Шокирующие кадры были сделаны на северо-востоке Китая.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Whitehotpix; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Пользователи соцсетей обсуждают шокирующие кадры из Китая. В городе Шеньян на северо-востоке страны молния попала в линию электропередачи. В результате произошел мощный взрыв и загорелись провода.

Опасный фейерверк напугал прохожих и жителей соседних домов. Обошлось без пострадавших. Электросети сейчас восстанавливают коммунальные службы.

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