Видео: Взрывная волна накрыла молодоженов в Бейруте во время фотосессии
Праздник новоиспеченной семьи был испорчен из-за взрыва.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashraf Amra, 5-tv.ru
4 августа в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв, в результате которого историческая часть города оказалась разрушена. Более ста человек погибли, еще около четырех тысяч получили ранения. Катастрофа случилась вечером вторника, что существенно увеличило количество пострадавших.
В сети появилось видео, на котором молодожены позируют оператору в день своей свадьбы. В этот момент раздается взрыв, и город накрывает ударная волна. Пара в панике бежит в укрытие, что успевает запечатлеть видеокамера.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что при взрывае в Бейруте пострадала сотрудница посольства России.
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