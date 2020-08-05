Видео: Взрывная волна накрыла молодоженов в Бейруте во время фотосессии

4 августа в районе порта Бейрута произошел мощный взрыв, в результате которого историческая часть города оказалась разрушена. Более ста человек погибли, еще около четырех тысяч получили ранения. Катастрофа случилась вечером вторника, что существенно увеличило количество пострадавших.

В сети появилось видео, на котором молодожены позируют оператору в день своей свадьбы. В этот момент раздается взрыв, и город накрывает ударная волна. Пара в панике бежит в укрытие, что успевает запечатлеть видеокамера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при взрывае в Бейруте пострадала сотрудница посольства России.