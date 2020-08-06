«Женщины упали друг на друга» — фанатка Ефремова рассказала свою версию драки в суде
Инцидент произошел во время слушания по делу о смертельном ДТП, которое устроил актер.
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Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил; 5-tv.ru
Преданная фанатка Михаила Ефремова опровергла слухи о драке во время заседания по делу о «пьяном» ДТП при участии актера. В комментарии 5-tv.ru женщина призналась, что потасовка в зале Пресненского суда Москвы — банальная случайность, а СМИ якобы «все переврали».
«Никто ни на кого не набросился. Это корреспондентка из „Комсомольской правды“ толкнула женщину. Толкнула так сильно, что она упала. Другие споткнулись, зацепились за пол. Упали на нее. Получилась куча-мала. Никакой драки не было», — решительно заявила поклонница Ефремова.
Как заявляли очевидцы, присутствующие на заседании, инцидент произошел после замечания журналистки в адрес фанаток актера. Корреспондент попросила быть немного потише и не перекрикивать участников процесса. В результате и завязалась драка.
Конфликт остановили судебные приставы, вовремя выведшие раздраженных дам из зала суда. Впредь инициаторам перепалки запретили находиться на слушании.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Михаил Ефремов, проходящий обвиняемым по делу о смертельном ДТП, заявил, что аварию устроило его альтер-эго.
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