«Он не хотел концерта плача и скорби!» — фанаты Энди Картрайта устроили вечеринку его памяти

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 47

Отмечается, что тусовка носит благотворительный характер.

Фото, видео: Instagram @kkkartrait; 5-tv.ru

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта

В Петербурге поклонники расчлененного рэпера Энди Картрайта устроили шумную вечеринку, посвященную его памяти. Мероприятие проходит в пространстве Glavloft на Лиговском проспекте. Все вырученные средства от билетов, по словам, организаторов, будут переданы маме трагически погибшего музыканта.

Как пояснил в начале вечера Александр «Ресторатор» Тимарцев, основатель Versus Battle, в котором Энди активно принимал участие, он не стал делать «вечер скорби», поскольку сам рэпер этого не хотел.

«Для кого-то из вас он запомнился, как Энди Картрайт, для меня — как Саша Юшко, который делал идеальные рифмы. И этот чувак не хотел, чтобы был какой-то концерт плача и скорби. Он хотел веселья, разврата и проституции! Друзья, давайте зажигать!» — обратился к поклонникам покойного музыканта Тимарцев.

Известно, что для гостей вечера выступят Витя Classic, Brick Bazuka, Крип-А-Крип, Кажэ Обойма, KnownAim, Gokilla, Jekajio и Наби Набат. Кроме того, сообщалось, что на вечеринке обнародуют не вышедшие при жизни Картрайта треки.

О смерти рэпера стало известно 29 июля. Правоохранители обнаружили останки музыканта в его квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По версии следствия, убить и расчленить мужчину могла его вдова Марина Кохал. Сама женщина вину в смерти Энди Картрайта признать отказалась, однако причастность к расчленению не отрицает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в крови расчлененного рэпера Энди Картрайта не нашли следов наркотиков.

Тема:
Расчленение рэпера Энди Картрайта
6 авг
Расчлененный рэпер Картрайт умер не от передозировки наркотиками
5 авг
Сенсационная переписка Картрайта с любовницей: как две женщины делили рэпера
5 авг
Дурное влияние Петербурга? В Хельсинки убили и расчленили мужчину
5 авг
Рэпер Энди Картрайт занимал у любовницы деньги на развлечения
5 авг
СПИД, смена имиджа, шантаж: как Кохал пыталась вернуть Энди Картрайта
5 авг
Эксперт-криминалист назвал главный признак жены-убийцы
5 авг
«Наша проблема не в том, что мы умрем от вируса»: стала известна переписка Картрайта с любовницей
5 авг
Любвница расчлененного рэпера на допросе рассказала подробности интимной жизни с Картрайтом
4 авг
Расчленившая рэпера Картрайта жена пророчила человечеству финансовый крах — видео
4 авг
Тихий парень из культурной семьи: друг детства Энди Картрайта о расчлененном рэпере

Читайте также

+19° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
73.64
0.60 87.17
0.55
Съест и не заметит: ТОП-5 стерв по знаку зодиака

Последние новости

23:53
Ольга Орлова показала «мужчину идеального возраста» — фото
23:38
Сын исполнителя хита «Город зеленого цвета» скончался от рака
23:21
Фото: пять человек госпитализированы после столкновения автобуса и фуры в Тамбове
23:20
Спасательная операция на месте крушения самолета в Индии завершена
23:10
«Он не хотел концерта плача и скорби!» — фанаты Энди Картрайта устроили вечеринку его памяти
22:59
«Мой коронный номер!» — Пугачева «чуть не подавилась» от клоунады Галкина

Сейчас читают

Возраст — цифры в паспорте: ТОП-7 звезд за 40 с телом как у 20-летних
«Вчерашний писк!» — Хромченко назвала главный модный антитренд лета-2020
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок