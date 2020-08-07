В Петербурге поклонники расчлененного рэпера Энди Картрайта устроили шумную вечеринку, посвященную его памяти. Мероприятие проходит в пространстве Glavloft на Лиговском проспекте. Все вырученные средства от билетов, по словам, организаторов, будут переданы маме трагически погибшего музыканта.

Как пояснил в начале вечера Александр «Ресторатор» Тимарцев, основатель Versus Battle, в котором Энди активно принимал участие, он не стал делать «вечер скорби», поскольку сам рэпер этого не хотел.

«Для кого-то из вас он запомнился, как Энди Картрайт, для меня — как Саша Юшко, который делал идеальные рифмы. И этот чувак не хотел, чтобы был какой-то концерт плача и скорби. Он хотел веселья, разврата и проституции! Друзья, давайте зажигать!» — обратился к поклонникам покойного музыканта Тимарцев.

Известно, что для гостей вечера выступят Витя Classic, Brick Bazuka, Крип-А-Крип, Кажэ Обойма, KnownAim, Gokilla, Jekajio и Наби Набат. Кроме того, сообщалось, что на вечеринке обнародуют не вышедшие при жизни Картрайта треки.

О смерти рэпера стало известно 29 июля. Правоохранители обнаружили останки музыканта в его квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. По версии следствия, убить и расчленить мужчину могла его вдова Марина Кохал. Сама женщина вину в смерти Энди Картрайта признать отказалась, однако причастность к расчленению не отрицает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в крови расчлененного рэпера Энди Картрайта не нашли следов наркотиков.