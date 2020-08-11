Видео: к зданию суда, куда доставили Ефремова, приехала скорая помощь

К зданию Пресненского районного суда Москвы, куда для участия в очередном заседании доставили Михаила Ефремова, приехала скорая помощь. В настоящий момент известно, что процесс отложен на неопределенное время в связи с тем, что заслуженному артисту стало плохо. Об этом заявили в пресс-службе суда. Сейчас адвокат актера находится с подзащитным.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых видно, как практически еле живого Михаила Ефремова сотрудники ФСИН буквально выносят из машины, чтобы доставить в здание суда. Там сегодня должно было состояться рассмотрение по существу уголовного дела о смертельном ДТП в центре столицы, которое произошло 8 июня.

При этом из квартиры артист выходил вполне бодро, однако было отчетливо видно, что он сильно хромает на правую ногу. Между тем, 10 августа появилась информация о прединсультном состоянии актера. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев накануне сообщил, что заслуженный артист России находится в крайне тяжелом состоянии.

Первичный диагноз — инсульт — не подтвердился. По официальной информации, у артиста случилась ишемическая атака. Пройти обследование в больнице Ефремов отказался.

Сегодня, 11 августа, в Пресненском суде Москвы может состояться допрос Ефремова. Кроме того, старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым Виталий Захаров будет просить взыскать с актера за моральный ущерб 6,5 миллиона рублей.