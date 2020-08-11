Видео: к зданию суда, куда доставили Ефремова, приехала скорая помощь
Сотрудникам ФСИН пришлось буквально на руках выносить заслуженного артиста РФ из машины — актер не смог устоять на ногах.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном
Чем закончилась встреча тигра и удава на большой дороге — видео
Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков, 5-tv.ru
К зданию Пресненского районного суда Москвы, куда для участия в очередном заседании доставили Михаила Ефремова, приехала скорая помощь. В настоящий момент известно, что процесс отложен на неопределенное время в связи с тем, что заслуженному артисту стало плохо. Об этом заявили в пресс-службе суда. Сейчас адвокат актера находится с подзащитным.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых видно, как практически еле живого Михаила Ефремова сотрудники ФСИН буквально выносят из машины, чтобы доставить в здание суда. Там сегодня должно было состояться рассмотрение по существу уголовного дела о смертельном ДТП в центре столицы, которое произошло 8 июня.
При этом из квартиры артист выходил вполне бодро, однако было отчетливо видно, что он сильно хромает на правую ногу. Между тем, 10 августа появилась информация о прединсультном состоянии актера. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев накануне сообщил, что заслуженный артист России находится в крайне тяжелом состоянии.
Первичный диагноз — инсульт — не подтвердился. По официальной информации, у артиста случилась ишемическая атака. Пройти обследование в больнице Ефремов отказался.
Сегодня, 11 августа, в Пресненском суде Москвы может состояться допрос Ефремова. Кроме того, старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым Виталий Захаров будет просить взыскать с актера за моральный ущерб 6,5 миллиона рублей.
- 11 авг
- Видео: Михаила Ефремова госпитализировали в Москве
- 11 авг
- Видео: сотрудникам ФСИН пришлось под руки вести едва стоящего на ногах Ефремова в суд
- 11 авг
- Видео: Ефремов начал заметно хромать после новостей об инсульте
- 11 авг
- Сын погибшего в ДТП Захарова подал иск к Ефремову на 6,5 миллиона рублей
- 11 авг
- Иван Охлобыстин написал пьесу для Михаила Ефремова
- 11 авг
- Адвокат Ефремова прокомментировал видео первых минут после ДТП
- 10 авг
- 5-tv.ru публикует видео первых секунд после ДТП с участием Ефремова
- 10 авг
- У несовершеннолетней дочери Михаила Ефремова случился нервный срыв
- 10 авг
- «Крайне тяжелое состояние»: Эльман Пашаев о самочувствии Михаила Ефремова
- 10 авг
- Адвокат заявил о резком ухудшении состояния здоровья Михаила Ефремова
Читайте также
72%
0.14 86.83
-0.34
Нашли ошибку?