Анетта Бриль, дочь находящейся в коме звезды 90-х Валентины Легкоступовой, впервые прокомментировала произошедшую трагедию в семье.

«Добрый день! Хочу выступить с официальным заявлением в сложившейся ситуации, потому что весь этот поток лжи и хайпа „добрых людей“ достиг каких-то невероятных масштабов и считаю нужным прояснить ситуацию», — начала пост наследница певицы.

Instagram @anetta_bril

Девушка подтвердила, что она лично отвезла маму и ее супруга Юрия Фирсова в наркологическую клинику еще 6 августа 2020 года в состоянии сильного алкогольного опьянения. Но подчеркнула, что ее мама ранее никогда не была замечена в употреблении алкоголя, что и вызвало панику у девушки, так как она никак не могла понять, как вообще такое могло произойти.

Аннета опровергла наличие ссадин на лице Легкоступовой, а также, что у нее была проломлена голова. После суток терапии Валентина почувствовала себя хуже, впала в кому и после этого была переведена в другую больницу для срочной операции. Медики, по словам девушки обнаружили у певицы черепно-мозговую травму.

«Прошу заметить очень важную вещь. Я и моя семья никого не обвиняем в избиении, потому что не имеем на это права, не имея доказательств. Пусть во всем разбирается СК. Но ряд вопросов, на который хотелось бы получить ответы, имеем. Например, почему в случае ее падения в ванной, с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние „пьяного неадеквата“ не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?! Это только малая часть вопросов», — пояснила Аннета.

Дочь Легкоступовой добавила, что она лично не собирается «поливать грязью» нового супруга матери Юрия Фирсова, так как уважает ее выбор, а само отношение семьи к нему не имеет никакого значения.

«Нам важно вернуть мать, дочь и бабушку. Поэтому прошу всех остановиться выливать грязь и очернять ее имя, не разобравшись в ситуации. Всем, кто поддерживает, молится и просто с нами — огромное спасибо», — подчеркнула Аннет, добавив просьбу — не отвлекать врачей разными вопросами о самочувствии ее матери.

По ее словам, Валентина Лекгоступова по-прежнему остается в крайне тяжелом состоянии в коме.