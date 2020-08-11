«Все переносится»: Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова

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Виктория Андреева
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Известный юрист прокомментировал резкое ухудшение состояния актера перед заседанием по делу о «пьяном» ДТП.

Фото, видео: ТАСС / Новодережкин Антон, 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил о переносе рассмотрения дела о смертельном ДТП по существу из-за экстренной госпитализации Михаила Ефремова.

В комментарии СМИ, юрист отметил, что лично не видел, как Ефремову стало плохо и его погрузили в карету скорой помощи. Узнал о переносе заседания Добровинский лишь перед самым началом процесса.

«Я был на втором этаже перед входом в зал суда. Я его совершенно не видел, мне об этом сказали коллеги. А потом мы зашли в зал суда, и нам сказали, что в связи с плохим самочувствием [Михаила Ефремова] все переносится на завтра на 10 утра», — отметил Александр Добровинский.

Адвокат потерпевшей стороны также прокомментировал речь защитника актера Эльмана Пашаева по поводу новой видеозаписи, сделанной в первые секунды после ДТП. В ролике, представленном Добровинским, отчетливо видно как с водительского кресла иномарки Ефремова вытаскивают мужчину очень похожего на актера. Однако обувь на «виновнике» аварии, по словам Пашаева, не совпадала с той, что была на его подзащитном в момент трагедии.

«Что по этому поводу можно сказать? Сам Пашаев говорит то, что он хочет, а суд вынесет свой приговор. Что мне комментировать слова господина Пашаева? Это его личное дело», — заявил юрист.

Он также анонсировал, что вскоре в деле Михаила Ефремова могут появиться свидетели, которые лично вытаскивали его из машины после аварии.

На вопрос о том, какую сумму компенсации потерпевшая сторона запросила за причиненный вред, Добровинский не дал четкого ответа, а лишь заявил, что все будет известно позже. Иск, предъявленный старшим сыном погибшего в ДТП Сергея Захарова к Ефремову на 6,5 миллиона рублей, адвокат также не стал комментировать.

По словам юриста, к нему это не имеет никакого отношения. Ведь известно, что данное заявление было составлено другим правозащитником — Сергеем Аверцевым. Сам Добровинский такую сумму ни в каких документах не прописывал.

«Не придумывайте. Я никогда не писал на 6,5 миллиона рублей. Вот, смотрите, у меня исковое заявление один и два. От моих доверителей. Они все подписали эти исковые заявления», — предъявил доказательства адвокат.

Ранее 5-tv.ru показал кадры из Пресненского суда Москвы, откуда госпитализировали Михаила Ефремова.

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