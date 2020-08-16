«Лион» сенсационно выбил «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов УЕФА

ФК «Лион» одержал оглушительную победу над «Манчестер Сити» в ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА. Борьба за лидерство окончилась со счетом 3:1 в пользу французской команды.

Счет в матче был открыт на 25-й минуте: первым забил нападающий «Лиона» Максвелл Корне. Подобрав мяч рядом со штрафной площадью «Сити», он пробил точно в ближний угол ворот противника. Сравнять счет английскому клубу удалось лишь во втором тайме. Долгожданный гол своей команде принес Кевин Де Брейне.

Спустя 11 минут французы вновь вырвались вперед: два победных гола забил Мусса Дембеле.

Таким образом, команда обеспечила себе пропуск в полуфинал турнира, где очередным соперником станет «Бавария». Накануне немцы разгромили «Барселону» со счетом 8:2.

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