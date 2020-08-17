«Он — парная особь!» — таролог рассказала о будущем вдовца Легкоступовой
Марианна Абравитова рассказала, как сложится судьба последнего мужа известной певицы.
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Фото, видео: Instagram @legkostupovavalentina; 5-tv.ru
Известный таролог Марианна Абравитова предрекла вдовцу скоропостижно скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой — яхтсмену Юрию Фирсову — насыщенную личную жизнь. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru провидица отметила, что вскоре этот мужчина забудется в объятиях новой пассии. А возможно, даже не одной.
«Он — парная особь, ему невозможно быть одному, и тоска по Валентине выльется в знакомство с новыми женщинами, которые захотят его пожалеть и пригреть. Но, конечно, он будет искать себе такую же. Он будет жить в гражданских браках. Сначала — с одной женщиной, потом — с другой. Но должна сказать, что союз с Валентиной был кармический. Они не просто так сошлись. Они отработали какую-то совместную программу», — уверена Марианна.
Кроме того, таролог прокомментировала и тему деления наследства артистки, а также причастность Фирсова к ее смерти.
Как известно, именно яхтсмена в квартире вместе с покалеченной Легкоступовой обнаружила дочь певицы Анетта Бриль. Тогда Фирсов утверждал, что супруга сама оступилась в ванной и неудачно упала на пол. После смерти звезды всю вину за произошедшее родственники возложили на яхтсмена. В частности, по этой причине они выступают против деления наследства с Юрием.
«Конечно же расследование будет и будет достаточно серьезным. Даже некоторую долю вины этого человека в общем-то найдут, хотя здесь очень размытая будет тема», — отметила Абравитова.
Однако вместе с тем добавила, что об уголовном преследовании речи не идет. По словам таролога, судебные разбирательства по вопросу наследства покойной звезды будут длиться еще долго. И несмотря на то, что некоторые считают ненормальным делить нажитое с человеком, который был мужем звезды совсем недолго, он все-таки получит причитающееся.
Ранее 5-tv.ru рассказал, каким образом с точки зрения закона может быть поделено наследство Валентины Легкоступовой.
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