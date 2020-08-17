«Я такую вину чувствую»: Муж Легкоступовой сделал заявление на телешоу

Спустя три дня после смерти Валентины Легкоступовой ее муж Юрий Фирсов, которого некоторые друзья и коллеги певицы обвиняют в ее смерти, сделал заявление в эфире канала «Россия-1».

Яхтсмен признался, что у него бывают запои. Это связано с тем, что парусный спорт — тяжелая работа, и спиртные напитки — единственное, что помогает ему снимать стресс.

«На два-три дня в клинику, и выходишь оттуда — огонь», — поделился Фирсов в студии программы «Прямой эфир».

Муж певицы рассказал, что последние дни они вместе с супругой проводили в пансионате. По его словам, после «злополучного» падения, руки Валентины перестали реагировать на его прикосновения, тогда он впервые подумал, что все может обернуться куда более серьезно.

«Я такую вину сейчас чувствую. Валя ведь пила совсем немного. В тот день, когда упала, она была трезва, просто в ванне было скользко от воды…» — рассказал Фирсов.

Многие зрители в студии не поверили в эту версию случившегося. Они обвинили Юрия в безответственности, пьянстве и равнодушии. Спросили яхтсмена, почему в таком случае дочь Легкоступовой вынуждена была отвезти пару в наркологическую клинику. Это заявление Фирсов объяснил тем, что Валентина поехала в больницу «за компанию с ним».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему медики не смогли спасти Легкоступову.