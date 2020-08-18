Вертолеты США атаковали пост сирийской армии — видео

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По предварительным данным, в результате обстрела один военнослужащий погиб.

Фото, видео: globallookpress.com / U.S. Department of Defense, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

В Сирии боевики атаковали колонну российско-турецкого патруля. Произошло это в зоне деэскалации провинции Идлиб.

На одном из участков трасы М-4 рядом с машиной турецких военных сработало самодельное взрывное устройство. Техника получила повреждения, никто из турецких военнослужащих не пострадал. Патрулирование было продолжено.

Ну, а в другом районе арабской республики, провинции Хасеке, вертолеты вооруженных сил США атаковали пост сирийских военных. Об этом сообщают в российском центре по примирению сторон.

По предварительным данным, один военнослужащий погиб, двое ранены. Позже американские военные информацию о нападении на блокпост опровергли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что борт Минобороны эвакуировал из Сирии 26 российских детей.

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