Планируется еще три рейса для вывоза российских детей из Сирии

Эфирная новость 31

Накануне ночью самолетом Минобороны 26 маленьких россиян вернулись на родину.

Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии

Этой ночью самолет Министерства обороны доставил спецрейсом из Сирии на родину 26 российских детей.

Они были вывезены из приютов Дамаска, куда попали во время войны. Детей в полете сопровождали врачи. Этот рейс стал первым после перерыва вызванного ограничениями из-за пандемии. Первым, но далеко не последним. В арабской республике находится еще более 120 российских детей.

«Предполагается еще три четыре рейса только исходя из того комплекта документов, которые сейчас есть. При выезде мы проводим тест ДНК и естественно количество детей постоянно увеличивается», — поясняет уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Сразу с аэродрома детей направили в один из подмосковных центров обсервации. После карантина их передадут родственникам.

Тема:
Война в Сирии
18 авг
Вертолеты США атаковали пост сирийской армии — видео
18 авг
Стало известно, сколько еще российских детей планируют вывезти из Сирии
18 авг
Борт Минобороны эвакуировал из Сирии 26 российских детей — видео
14 авг
В Петербурге задержали мужчину за связи с воюющей в Сирии подругой
13 авг
Быть в готовности ко всему: как проходит в Сирии патрулирование трасс М-4
12 авг
В День ВВС военные летчики показали свою работу на сирийской авиабазе «Хмеймим»
11 авг
Российские военные уничтожают подземные базы боевиков в Сирии
7 авг
Российские медики вернулись домой из командировки в Сирии
4 авг
Израиль атаковал укрепления сирийской армии на границе — видео
4 авг
Мемориал погибшим медсестрам открыли на авиабазе Хмеймим — видео

Читайте также

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
72.97
-0.25 86.47
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:47
Планируется еще три рейса для вывоза российских детей из Сирии
14:33
Как отказ от карандаша и чернил в пользу гаджетов скажется на нашем развитии?
14:29
Ученые допустили существование жизни на Венере
14:24
Певец Влад Топалов попал в ДТП
14:14
«Звоню. Где вода?» — жители домов в Краснодарском крае изнывают от засухи
14:13
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым попросил максимального наказания для актера

Сейчас читают

«Он и половину не помнит»: Соседов обвинил мужа Легкоступовой в пьянстве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
Минпросвещения озвучило окончательное решение по новым правилам с 1 сентября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок