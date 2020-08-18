Планируется еще три рейса для вывоза российских детей из Сирии

Этой ночью самолет Министерства обороны доставил спецрейсом из Сирии на родину 26 российских детей.

Они были вывезены из приютов Дамаска, куда попали во время войны. Детей в полете сопровождали врачи. Этот рейс стал первым после перерыва вызванного ограничениями из-за пандемии. Первым, но далеко не последним. В арабской республике находится еще более 120 российских детей.

«Предполагается еще три четыре рейса только исходя из того комплекта документов, которые сейчас есть. При выезде мы проводим тест ДНК и естественно количество детей постоянно увеличивается», — поясняет уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

Сразу с аэродрома детей направили в один из подмосковных центров обсервации. После карантина их передадут родственникам.