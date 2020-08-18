Планируется еще три рейса для вывоза российских детей из Сирии
Накануне ночью самолетом Минобороны 26 маленьких россиян вернулись на родину.
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Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru
Этой ночью самолет Министерства обороны доставил спецрейсом из Сирии на родину 26 российских детей.
Они были вывезены из приютов Дамаска, куда попали во время войны. Детей в полете сопровождали врачи. Этот рейс стал первым после перерыва вызванного ограничениями из-за пандемии. Первым, но далеко не последним. В арабской республике находится еще более 120 российских детей.
«Предполагается еще три четыре рейса только исходя из того комплекта документов, которые сейчас есть. При выезде мы проводим тест ДНК и естественно количество детей постоянно увеличивается», — поясняет уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
Сразу с аэродрома детей направили в один из подмосковных центров обсервации. После карантина их передадут родственникам.
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