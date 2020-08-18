Реинкарнация Ефремова: Добровинский о реакции актера в суде
Актер очень эмоционально отреагировал на сумму заявленного в его адрес иска и практически впервые что-то произнес в суде.
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Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; 5-tv.ru
Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский прокомментировал в привычной для него ироничной манере журналистам эмоциональное высказывание Михаила Ефремова в суде после того, как была озвучена сумма предъявленного в его адрес иска.
«Я просто поприсутствовал при реинкарнации сегодня. Сидел Михаил Олегович и после того, как я зачитал иск, он высказал несколько слова своим адвокатам, что мне было приятно слышать. А потом ожил! Это чудеса, как говорит один мой коллега „обращаюсь к президенту“, надо послать в Боткинскую больницу поздравления и поднять им зарплату. Что они творят… Поставили на ноги человека!» — заявил Добровинский.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Михаил Ефремов заявил в суде, что он сочувствует потерпевшей стороне, так как у них такой защитник. К слову, Добровинского похоже это совершенно не задело, так как он явно добивался определенной реакции от актера. В перерыве он заявил журналистам, что у него два совершенно разных варианта иска и он будет смотреть на реакцию заслуженного артиста России. Она оказалась достаточно эмоциональной,
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