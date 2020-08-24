«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Муж исполнительницы хита «Ягода-малина» Юрий Фирсов финансовую поддержку в подготовке церемонии прощания не оказал.
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Фото, видео: Instagram @firsov_yury, @nataliashturm
После трагичной смерти Валентины Легкоступовой 14 августа, Юрий Фирсов, которого многие винят в ее гибели, не оказал финансовой помощи в организации похорон супруги. Об этом сообщила 5-tv.ru певица Наталья Штурм.
«Он ничего не заплатил, ни копейки! Похороны послезавтра», — заявила Штурм.
Все расходы пришлось взять на себя дочери Валентины Легкоступовой — Анетте Бриль. Именно она 6 августа обнаружила мать и ее мужа в состоянии сильного алкогольного опьянения и отвезла обоих в наркологическую клинику.
Коллега Легкоступовой по цеху отметила, что Анетта старается держаться, хотя «на нее сейчас свалилось очень много». А особенно Наталье жалко сына Валентины, который остался один в возрасте всего 19 лет, еще не успев обзавестись собственной семьей.
В организации похорон Анетте финансово помогают друзья и коллеги певицы.
«Кто чем может. Он только ходит и зудит, что надо было ее прах развеять над Канарами, как она говорила», — высказалась Штурм, имея ввиду «последнюю волю» певицы, которую она якобы озвучила мужу.
Наталья Штурм также заявила, что никто из близких Валентины Легкоступовой категорически не хочет видеть Фирсова на ее похоронах.
«Он — человек, который вторгся в чужую жизнь и уничтожил ее, лишив и внуков бабушки и обоих детей матери. Я уверена, его не хотят там видеть», — заключила певица.
Прощание с певицей Валентиной Легкоступовой состоится 20 августа в полдень на Троекуровском кладбище, о чем сообщила ее дочь Анетта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на самом деле Легкоступова вышла за Фирсова.
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