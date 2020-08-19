«Кто-то увидел Фриду, а я Надежду Бабкину»: в сети обсуждают новый клип Бузовой

Ольга Бузова выпустила новый клип совместно с исполнителями Джаро и Ханза на песню Mira me Bebe. Видео артистки в YouTube за сутки набрало более 800 тысяч просмотров.

В релизе трека Бузова пояснила, что эта работа оценивается самими музыкантами как «мини-кино».

«Снятый в лучших традициях голливудских экшен-боевиков, наша работа получилась настолько зрелищной и эмоциональной, что мы верим — она не оставит никого равнодушным», — говорится в описании клипа.

Сюжет клипа рассказывает историю парня, который влип в неприятности и оказался в тюрьме. Его возлюбленная (в роли Ольга Бузова — Прим. ред.) хочет освободить молодого человека и готова ради него на все. Для этого она решает продать все свои бредовые вещи, чтобы собрать выкуп для любимого. В некоторые моменты клипа Бузова неожиданно появляется в образе мексиканской художницы Фриды Кало.

В Instagram певицы подписчики принялись обсуждать новое творение артистки. Далеко не всем пришелся по вкусу воссозданный ею образ.

«Кто-то увидел Фриду, а я Надежду Бабкину»

«Брови углем дорисовать забыли», — делали замечания поклонники.

Другим же фанатам понравился клип и они с радостью хвалили свою любимицу.

«На Фриду похожа!»

«Молодец!» — писали фолловеры.

Режиссером клипа стал уже знакомый публике по другим работам Бузовой Алексей Голубев. Название песни в переводе с испанского означает «Посмотри на меня, детка».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова отпраздновала годовщину романа с рэпером Давой.