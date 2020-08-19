«Кто-то увидел Фриду, а я Надежду Бабкину»: в сети обсуждают новый клип Бузовой

|
Алина Потёмкина
28

Певица попыталась воссоздать образ легендарной мексиканской художницы, но поняли это не все.

«Кто-то увидел Фриду, а я Надежду Бабкину»: в сети обсуждают новый клип Бузовой

Фото: Instagram @buzova86, @andrey.loos; YouTube / Ольга Бузова

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова выпустила новый клип совместно с исполнителями Джаро и Ханза на песню Mira me Bebe. Видео артистки в YouTube за сутки набрало более 800 тысяч просмотров.

В релизе трека Бузова пояснила, что эта работа оценивается самими музыкантами как «мини-кино».

«Снятый в лучших традициях голливудских экшен-боевиков, наша работа получилась настолько зрелищной и эмоциональной, что мы верим — она не оставит никого равнодушным», — говорится в описании клипа.

Сюжет клипа рассказывает историю парня, который влип в неприятности и оказался в тюрьме. Его возлюбленная (в роли Ольга Бузова — Прим. ред.) хочет освободить молодого человека и готова ради него на все. Для этого она решает продать все свои бредовые вещи, чтобы собрать выкуп для любимого. В некоторые моменты клипа Бузова неожиданно появляется в образе мексиканской художницы Фриды Кало.

В Instagram певицы подписчики принялись обсуждать новое творение артистки. Далеко не всем пришелся по вкусу воссозданный ею образ.

«Кто-то увидел Фриду, а я Надежду Бабкину»

«Брови углем дорисовать забыли», — делали замечания поклонники.

Другим же фанатам понравился клип и они с радостью хвалили свою любимицу.

«На Фриду похожа!»

«Молодец!» — писали фолловеры.

Режиссером клипа стал уже знакомый публике по другим работам Бузовой Алексей Голубев. Название песни в переводе с испанского означает «Посмотри на меня, детка».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова отпраздновала годовщину романа с рэпером Давой.

Тема:
Ольга Бузова
18 авг
«Муж-мэр и трое детей»: Асмус, Бородина и Бузова узнали свое будущее по приложению
13 авг
Бузова и не только: стал известен полный список участников «Ледникового периода»
12 авг
Киркоров подарил бойфренду Бузовой часы за 16 миллионов рублей
11 авг
Секреты быстрого похудения Insta-мамочек раскрыла звездный диетолог
7 авг
«Вот это прием!» — Манукян и Бузова не поскупились на свой праздник любви
3 авг
Пухляш из клипа Little Big зажег с Бузовой, назвав себя «обезьянкой» — видео
31 июл
«Работаем над продлением контракта»: Манукян об отсутствии совместных видео с Бузовой
30 июл
Поклонники высоко оценили элегантный образ Ольги Бузовой
23 июл
Ольга Бузова вспомнила о своем прошлом в духе а-ля «Золушка»
21 июл
Пригожин объяснил «популизмом» желание Бузовой легализовать однополые браки

Читайте также

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
73.43
0.46 87.34
0.87
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:16
Вышел из больницы в магазин, обратно не пустили: кто виноват в смерти петербуржца?
9:01
«Кто-то увидел Фриду, а я Надежду Бабкину»: в сети обсуждают новый клип Бузовой
8:50
Бетонные монстры Махачкалы: почему тысячи семей рискуют остаться без жилья
8:43
Соседи пожаловались в полицию на дочь Успенской, пока та загорала топлес
8:34
ТОП-5 трудоголиков по знаку зодиака, которые ненавидят отдыхать
8:27
Брюс Уиллис или Стейтем? Гарик Матриросян побрился налысо — фото

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 августа, для всех знаков зодиака
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
«Я вам сочувствую!» — Ефремов вдруг встал и высказался в суде

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок