«Кто-то увидел Фриду, а я Надежду Бабкину»: в сети обсуждают новый клип Бузовой
Певица попыталась воссоздать образ легендарной мексиканской художницы, но поняли это не все.
Фото: Instagram @buzova86, @andrey.loos; YouTube / Ольга Бузова
Ольга Бузова выпустила новый клип совместно с исполнителями Джаро и Ханза на песню Mira me Bebe. Видео артистки в YouTube за сутки набрало более 800 тысяч просмотров.
В релизе трека Бузова пояснила, что эта работа оценивается самими музыкантами как «мини-кино».
«Снятый в лучших традициях голливудских экшен-боевиков, наша работа получилась настолько зрелищной и эмоциональной, что мы верим — она не оставит никого равнодушным», — говорится в описании клипа.
Сюжет клипа рассказывает историю парня, который влип в неприятности и оказался в тюрьме. Его возлюбленная (в роли Ольга Бузова — Прим. ред.) хочет освободить молодого человека и готова ради него на все. Для этого она решает продать все свои бредовые вещи, чтобы собрать выкуп для любимого. В некоторые моменты клипа Бузова неожиданно появляется в образе мексиканской художницы Фриды Кало.
В Instagram певицы подписчики принялись обсуждать новое творение артистки. Далеко не всем пришелся по вкусу воссозданный ею образ.
«Кто-то увидел Фриду, а я Надежду Бабкину»
«Брови углем дорисовать забыли», — делали замечания поклонники.
Другим же фанатам понравился клип и они с радостью хвалили свою любимицу.
«На Фриду похожа!»
«Молодец!» — писали фолловеры.
Режиссером клипа стал уже знакомый публике по другим работам Бузовой Алексей Голубев. Название песни в переводе с испанского означает «Посмотри на меня, детка».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольга Бузова отпраздновала годовщину романа с рэпером Давой.
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