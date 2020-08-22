Пашаев утверждает, что отпечатки пальцев на руле авто не принадлежат Ефремову

|
Нюра Незванова
74

Экс-адвокат актера заявил, что знает, кто находился на водительском сидении машины Ефремова в момент аварии на Смоленскй площади.

Пашаев утверждает, что отпечатки пальцев на руле авто не принадлежат Ефремову

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что на водительском сидении машины актера в момент смертельного ДТП находился другой человек. По словам Эльмана Пашаева, отпечатки пальцев не принадлежат его бывшему подзащитному.

«Я знаю, кто был за рулем. (…) Я предполагаю, кто был. Там отпечатки пальцев другого человека — не Ефремова. Пальчики Ефремова там отсутствуют», — сказал Пашаев в эфире Соловьев Live.

Однако личность человека, который мог управлять машиной в тот роковой вечер, Пашаев раскрывать отказался. Экс-защитник Ефремова также утверждает, что актер добирался до бара пешком.

На очередном заседании в Пресненском суде столицы Михаил Ефремов принял решение о замене адвоката. В связи с чем судебное рассмотрение перенесли на 24 августа, пока актер не найдет себе нового защитника.

Смертельная авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате ДТП погиб Сергей Захаров. В крови актера обнаружили следы алкоголя и наркотиков, его поместили под домашний арест.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
22 авг
«Искать логику нет смысла» — Жорин об отказе Ефремова от услуг адвоката Пашаева
22 авг
«Идет беспредел»: Джигурда оценил отказ Ефремова от адвоката
22 авг
«Господи»: как отреагировала на отказ отца от адвоката Пашаева дочь Ефремова?
21 авг
Экс-адвокат Ефремова заявил, что актер «завязал» с алкоголем
21 авг
«Я его не брошу»: Пашаев расписался в верности Ефремову
21 авг
«Миша правильно делает!» — адвокат Падва о решении Ефремова сменить защитника
21 авг
Свидетель рассказал о еще одной аварии с участием Ефремова
21 авг
«Найду по-авторитетнее» — Ефремов заявил о смене адвоката
21 авг
Ефремов перевел всем пострадавшим по 200 тысяч рублей
21 авг
Добровинский с иронией прокомментировал «расстройство личности» Ефремова

Читайте также

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.10
0.33 87.73
0.30
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа

Последние новости

23:49
Мужчина, пропавший 10 дней назад в Минске, найден мертвым в лесу
23:35
Астероид VP1 приближается к Земле
23:24
Экс-сотрудник Следственного комитета Белоруссии задержан в России
23:11
Главный храм Вооруженных сил РФ в Подмосковье украсила подсветка триколора в День флага РФ
22:50
Пашаев утверждает, что отпечатки пальцев на руле авто не принадлежат Ефремову
22:34
Пятеро детей пострадали в ДТП с двумя авто в Петербурге

Сейчас читают

«Нечего выносить было»: Наталья Штурм ответила возмущенным похоронами Легкоступовой фанатам
«Отобрать это можно только вместе с моей жизнью» — за что была готова умереть Легкоступова?
Специалисты берлинской клиники дали свою оценку состояния Навального

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок