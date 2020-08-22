Пашаев утверждает, что отпечатки пальцев на руле авто не принадлежат Ефремову
Экс-адвокат актера заявил, что знает, кто находился на водительском сидении машины Ефремова в момент аварии на Смоленскй площади.
Фото: ТАСС / Терещенко Михаил
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что на водительском сидении машины актера в момент смертельного ДТП находился другой человек. По словам Эльмана Пашаева, отпечатки пальцев не принадлежат его бывшему подзащитному.
«Я знаю, кто был за рулем. (…) Я предполагаю, кто был. Там отпечатки пальцев другого человека — не Ефремова. Пальчики Ефремова там отсутствуют», — сказал Пашаев в эфире Соловьев Live.
Однако личность человека, который мог управлять машиной в тот роковой вечер, Пашаев раскрывать отказался. Экс-защитник Ефремова также утверждает, что актер добирался до бара пешком.
На очередном заседании в Пресненском суде столицы Михаил Ефремов принял решение о замене адвоката. В связи с чем судебное рассмотрение перенесли на 24 августа, пока актер не найдет себе нового защитника.
Смертельная авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате ДТП погиб Сергей Захаров. В крови актера обнаружили следы алкоголя и наркотиков, его поместили под домашний арест.
- 22 авг
- «Искать логику нет смысла» — Жорин об отказе Ефремова от услуг адвоката Пашаева
- 22 авг
- «Идет беспредел»: Джигурда оценил отказ Ефремова от адвоката
- 22 авг
- «Господи»: как отреагировала на отказ отца от адвоката Пашаева дочь Ефремова?
- 21 авг
- Экс-адвокат Ефремова заявил, что актер «завязал» с алкоголем
- 21 авг
- «Я его не брошу»: Пашаев расписался в верности Ефремову
- 21 авг
- «Миша правильно делает!» — адвокат Падва о решении Ефремова сменить защитника
- 21 авг
- Свидетель рассказал о еще одной аварии с участием Ефремова
- 21 авг
- «Найду по-авторитетнее» — Ефремов заявил о смене адвоката
- 21 авг
- Ефремов перевел всем пострадавшим по 200 тысяч рублей
- 21 авг
- Добровинский с иронией прокомментировал «расстройство личности» Ефремова
Читайте также
64%
0.33 87.73
0.30
Нашли ошибку?