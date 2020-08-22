Пашаев утверждает, что отпечатки пальцев на руле авто не принадлежат Ефремову

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что на водительском сидении машины актера в момент смертельного ДТП находился другой человек. По словам Эльмана Пашаева, отпечатки пальцев не принадлежат его бывшему подзащитному.

«Я знаю, кто был за рулем. (…) Я предполагаю, кто был. Там отпечатки пальцев другого человека — не Ефремова. Пальчики Ефремова там отсутствуют», — сказал Пашаев в эфире Соловьев Live.

Однако личность человека, который мог управлять машиной в тот роковой вечер, Пашаев раскрывать отказался. Экс-защитник Ефремова также утверждает, что актер добирался до бара пешком.

На очередном заседании в Пресненском суде столицы Михаил Ефремов принял решение о замене адвоката. В связи с чем судебное рассмотрение перенесли на 24 августа, пока актер не найдет себе нового защитника.

Смертельная авария с участием Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате ДТП погиб Сергей Захаров. В крови актера обнаружили следы алкоголя и наркотиков, его поместили под домашний арест.