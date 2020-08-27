Продюсирующая Бузову компания отказалась от бренда Buzwine
Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака произошло еще в июне.
Фото: Instagram @buzova86
Продюсирующая Ольгу Бузову компания «Арчер Мьюзик Продакшнс» отказалась от бренда Buzwine, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент. Отмечается, что прекращение правовой охраны товарного знака было прекращено досрочно еще в июне.
Под брендом Buzwine выпускались три вида игристых алкогольных напитков, а также оказывались рекламные услуги и действовали агентства по импорту-экспорту.
Товарный знак Ольги Бузовой становился предметом судебных споров с компанией-дистрибьютером вина из Ростова Global Wine Distribution (GWD). Представители фирмы требовали признать незаконным уведомление об одностороннем расторжении лицензионного договора на использование бренда Buzwine.
Помимо прочего, GWD хотела обязать Ольгу Бузову продвигать алкогольные напитки с использованием имени и образа в СМИ, а также в социальных сетях. В результате разбирательств иск был отклонен арбитражным судом в полном объеме.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова нашла в своей генеалогии дворянские корни.
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