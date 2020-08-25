«Голубая кровь»: Ольга Бузова нашла в своей генеалогии дворянские корни

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Анастасия Шадская
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Поющая телеведущая призналась в собственной уникальности.

«Голубая кровь»: Ольга Бузова нашла в своей генеалогии дворянские корни

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
Ольга Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова считает, что у нее в жилах течет «благородная кровь». Она призналась об этом, приняв участие в YouTube-шоу «Студия 69».

Телеведущая рассказала, что провела исследование своей родословной. При составлении генеалогического древа оказалось, что все ее предки были славянами, причем не самыми простыми. Это были священники и дворяне, что делает ее «уникальной, неповторимой, неподражаемой».

«Во мне течет голубая кровь», — заключила Бузова.

Девушка уделила внимание и своей музыкальной карьере. Она стала певицей всего три года назад, и, хотя отношение к ее творчеству остается неоднозначным, Бузова очень довольна своей работой. Она не сомневается, что в будущем все ее новые треки станут хитами, как песня «Мало половин», пишет «Экспресс газета».

Ранее 5-tv.ru писал, что думают в сети о новом клипе Ольги Бузовой.

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