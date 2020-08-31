Пластический хирург назвал возможную неожиданную причину смерти Легкоступовой

Исполнительницу хита «Ягода-малина» Валентину Легкоступову, вероятнее всего, отключили от систем жизнеобеспечения, поскольку у нее не было шансов пойти на поправку. Об этом телеканалу НТВ сообщил пластический хирург Владимир Плахотин. Ранее он сделал исполнительнице несколько пластических операций.

«Я лично думаю, что, скорее всего, ее отключили. Я могу сказать за себя: если бы у меня такой ужас произошел, конечно, я бы дал согласие. Чего мучить человека», — заявил врач.

По его словам, он общался с медиками больницы, где находилась Легкоступова в свои последние дни, и точно знает, о чем говорит. Также Плахотин рассказал, от чего именно умерла певица.

«Причина смерти — кровоизлияние коры головного мозга. Натекает кровь, она сдавливает мозг, сдавливает сосуды мозга, и у человека возникают необратимые последствия», — сообщил пластический хирург.

Медик отметил, что восстановиться артистке не позволила вредная привычка.

«Она, к сожалению, курила, а у всех курящих не очень хорошие сосуды. Плохо заживало. Отеки были. Антибиотики я выписывал. Я думаю, как это ни парадоксально звучит, курение послужило как бы одной из таких причин ее гибели», — подытожил эксперт.

Певица Валентина Легкоступова скончалась в московской больнице 14 августа, не приходя в сознание. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами головы, но врачи не смогли помочь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что исполнительница хита «Ягода-малина» страдала перед смертью от тяжелой депрессии.