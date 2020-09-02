Названа категория лиц, нуждающихся в прививке от коронавируса

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Алина Потёмкина
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Директор центра имени Гамалеи заявил, что ученым не известно, сколько времени человек сохраняет иммунитет к COVID-19.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Fotostand / K. Schmitt; 5-tv.ru

Тема:
Вакцина от COVID-19

Прививку от коронавируса необходимо делать и тем, кто перенес COVID-19 без проявления симптомов. Об этом ТАСС заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно», — сказал Гинцбург.

По его словам, сейчас ученые не имеют достаточно наблюдений, которые бы позволяли сделать вывод о продолжительности сохранения иммунитета у тех, кто уже перенес инфекцию. Есть вероятность, что через полгода такие данные уже будут у исследователей.

Первая в мире вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в РФ 11 августа. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром имени Гамалеи. Российский Минздрав объявил о запуске лекарственного средства в производство и выдал разрешение на проведения пострегистрационных исследований.

Ранее 5-tv.ru писал, когда начнется массовая вакцинация от коронавируса в России.

Тема:
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