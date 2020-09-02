Вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах старше 60 лет

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что вакцину против коронавируса испытают на добровольцах из Москвы старше 60 лет.

По его словам, пострегистрационные испытания препарата должны начаться уже в течение ближайшей недели. В НИЦ имени Гамалеи рассчитывают, что после этого будет выдано разрешение на применение вакцины для возрастных россиян.

«И надеюсь уже официально то, что я вам сейчас сказал, будет подтверждено, и вакцина получит разрешение быть использованной для людей с серьезным возрастным багажом, то есть для 70, 80 и может быть даже для более высоких возрастных категорий», — заявил Александр Гинцбург.

Глава НИЦ добавил, что в ходе испытаний препарата добровольцам будет обеспечено пристальное внимание со стороны врачей. Накануне исследований и после их завершения участники сдадут ряд необходимых анализов. Кроме того, благодаря электронному мониторингу добровольцы смогут сообщать о всех нештатных ситуациях напрямую врачам.

Ранее 5-tv.ru обозначил категорию лиц, нуждающихся в прививке от коронавируса.