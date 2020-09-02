Плацебо получат четверть участников испытания российской вакцины от COVID-19
В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие 40 тысяч добровольцев.
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Фото, видео: ТАСС / via www.imago-images.de; 5-tv.ru
Около 25% добровольцев, которые участвуют в испытании российской вакцины от коронавируса получат плацебо. Об этом говорится в описании пострегистрационной фазы исследований сыворотки «Спутник V».
Сообщается, что в испытании примут участие 40 тысяч добровольцев старше 18 лет. Их разделят на две группы — контрольную из 10 тысяч человек, которым введут плацебо, и основную из 30 тысяч добровольцев, которые получат вакцину.
«Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность препарата», — заявил ТАСС директор Национального исследовательского центра (НИЦ) имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, такая процедура позволит выяснить, сколько людей заразились коронавирусом как из числа получивших плацебо, так и из группы вакцинированных, и сравнить данные.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вакцину от COVID-19 испытают на добровольцах старше 60 лет. Как заявил Гинцбург, испытания препарата должны начаться уже в течение ближайшей недели.
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