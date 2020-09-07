Наводнение на Кубани: жители пересели на лодки или доски для сапсерфинга

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Вода заполнила подвалы и первые этажи зданий. Проехать на автомобилях практически невозможно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmitrii Gusarin; 5-tv.ru

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Погода

Тем временем, непогода может помешать поискам туристов, на Краснодарский край обрушилась мощная гроза с ливнем. Затопило улицы Новороссийска, Геленджика и Анапы.

Вода заполнила подвалы и первые этажи зданий. Проехать на автомобилях практически невозможно, местные жители пересаживаются на лодки или доски для сапсерфинга.

Кирилл Ольков о ситуации к этой минуте и о метео прогнозах на ближайшие часы.

На юге России наплыв туристов, но бархатный сезон «подмочен». Курортная Анапа сейчас больше напоминает мусорный полигон или свалку. Дороги и тротуары завалены грязью. Пока одни меняли ракурс, другие переобувались в резиновые сапоги. Стихия ударила в самое сердце города.

Воды по колено, она сбивает пешеходов с ног. Прохожие пытаются перейти дорогу, но их тут же накрывает волной.

К морю сейчас лучше даже и близко не подходить. Купаться запрещено. Центральный пляж и набережная утопают в мусоре. Первая линия размыта — и частично разрушена Дождь не прекращался двое суток, ливневки просто не смогли пропустить через себя столько воды.

Где-то напором выбило люки, а где-то пробки. Почти весь курорт остался без света. Жители Витязево пережидали непогоду в темноте — боялись даже из дома выходить.

Следом за Анапой в ловушку попал и Новороссийск. Стихия понемногу сдает позиции, но суше от этого в городе пока не становится. Коммунальщики не успевают откачивать воду — ее было столько, что жители города передвигались вплавь.

Водитель этой маршрутки не смог «выплыть» самостоятельно. Машина начала тонуть, когда в салоне находились люди. Пассажиров пришлось эвакуировать, женщин выносили на руках.

Когда всех пассажиров вынесли на сушу, работники автопарка стали спасать машину. Водители в критической ситуации помогали друг другу.

Впрочем, некоторые жители города сразу смекнули, что машина — это не средство передвижения по затопленному городу и «встали» на доски для сапсерфа. Правда, поймать волну смогли не все.

Впрочем, у сапсерферов будет еще одна попытка. На курорте снова будет дождливо, а молнии и ураганный ветер покажутся детской забавой по сравнению со смерчами, которые могут ударить с моря.

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