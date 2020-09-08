В погранслужбе Белоруссии раскрыли подробности задержания Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский в беседе с 5-tv.ru раскрыл подробности задержания соратницы Светланы Тихановской — члена координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. По его словам, имел место прорыв через государственную границу с Украиной, во время которого активисты предприняли попытку скрыться от наряда пограничников.

«Там инфраструктура пограничная очень интересная. В населенном пункте „Александровка“ находится пункт пропуска, но до самой линии государственной границы, где она проходит реально, еще целых шесть километров. Для того чтобы все процессы пересечения государственной границы проходили под контролем пограничников и в соответствии с правовыми актами, у нас в этом участке от пункта пропуска до линии государственной границы назначаются дополнительные наряды, которые проверяют ситуацию и документы», — сказал Антон Бычковский.

Представитель погранслужбы Белоруссии отметил, что Мария Колесникова и ее коллеги — Антон Родненков и Иван Кравцов пытались сбежать, но это удалось только мужчинам. В тот момент, когда пограничный наряд решил устроить дополнительную проверку, машина оппозиционеров рванула в сторону украинской территории. При этом, Мария Колесникова неведомым образом оказалась на проезжей части.

«Что произошло сегодня: где-то в начале пятого Колесникова, Родненков и Кравцов прошли пограничный контроль на выезд из Республики Беларусь в пункте пропуска „Александровка“. Они приехали и прошли все виды контроля, а затем выехали с территории пункта пропуска на этот шестикилометровый участок дороги и стали следовать в сторону территории Украины. Они ехали и им встречается наш пограничный наряд, который по идее должен проверить, все ли в порядке и не следовали ли они в объезд. Вместо того чтобы выполнить законные требования пограничного наряда, транспортное средство ускоряется, создает угрозу жизни военнослужащим из погранслужбы и скрывается на территорию Украины. При этом гражданка Колесникова оказывается вне транспортного средства. По всей видимости, ее вытолкали, выпихнули как раз перед тем, как ускорится. Родненков и Кравцов оказываются на территории сопредельной стороны», — пояснил представитель погранслужбы.

Антон Бычковский добавил, что Мария Колесникова была задержана. В ее отношении ведется разбирательство. По факту произошедшего будет вынесена правовая оценка.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании соратницы Тихановской при попытке побега из Белоруссии.