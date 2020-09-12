Бабье лето-2020: Росгидромет сообщил, ждать его или нет

Возглавляющий ситуационный центр Российского гидрометцентра Юрий Варакин рассказал, когда и куда придет бабье лето в РФ в этом году. Больше всего повезет Приморью, пишет РИА Новости.

В конце сентября тепло придет не только на Дальний Восток. К бабьему лету после 21 сентября стоит готовиться на Северо-Западе России. После этого потеплеет в европейской части РФ, а ближе к октябрю — в районе Урала и Сибири.

«После 20–21 сентября в Приморье наступит погожая погода: без дождей и солнечно. Сначала это будет Хабаровск, Еврейская автономная область, потом антициклон придет в Приморье и на Сахалин», — сообщил Варакин.

Продолжения летнего тепла пока что рано ждать сибирякам и уральцам. Сейчас к ним пришли циклоны. Нет долгожданного тепла и в других районах РФ. Несмотря на это, Оренбургскую, Омскую, Новосибирскую области и Поволжье ждут несколько по-настоящему теплых дней. Из-за короткой продолжительности синоптик не счел их бабьим летом, но порадоваться теплу местные жители успеют.

Центральную часть России и Северо-Запад осень сухой и солнечной погодой не порадует. Но благодаря антициклону над Скандинавией можно ожидать не меньше трех хороших деньков еще до конца сентября.

«Затронет территорию Калининграда, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Псковской области», — поделился Варакин.

Возможно, что около 22–26 сентября бабье лето доберется до Смоленска и Москвы. Но пока что есть шансы, что этого не случится. Отчаиваться не стоит — если не в сентябре, то месяцем позже погода все же возьмет свое. Правда, на серьезное повышение температуры можно не рассчитывать.

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