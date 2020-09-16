Судно для достройки «Северного потока — 2» идет в Германию
«Иван Сидоренко» следует по акватории Балтийского моря из Петербурга в Мукран.
Фото: РИА Новости / Виталий Аньков
Судно снабжения «Иван Сидоренко», обеспечивающее плавучие буровые установки расходными материалами, идет в Германию. Корабль 15 сентября вышел из порта Петербурга и взял курс на Мукран, где базируется логистический центр проекта «Северный поток — 2».
На момент публикации материала судно со скоростью 14,3 узлов (около 26,5 километров в час — Прим.ред.) идет по акватории Балтийского моря в районе латышского Лиепая. В порт назначения «Иван Сидоренко» должен прибыть днем 17 сентября.
Власти США в конце 2019 года приняли оборонный бюджет, которым предусмотрено введение санкций в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток — 2». По этой причине швейцарский морской подрядчик Allseas отказался выполнять работы. В результате в «Газпроме» заявили о самостоятельном завершении строительства газопровода с привлечением судов «Фортуна» и «Академик Черский».
Последнее уже прибыло в германский порт Мукран из Находки через Африку. Трубоукладчик «Фортуна» с июля находится в порту Ростока.
Судно «Иван Сидоренко» используется для снабжения плавучих буровых установок расходными материалами — трубами, цементом, буровыми соляными растворами, запчастями, топливом, водой и продовольствием. Помимо прочего, корабль можно задействовать для оказания помощи в аварийных ситуациях.
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