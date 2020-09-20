Кто будет вести «Русское лото» после смерти Михаила Борисова

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Марина Неруцких
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Легендарный телеведущий скоропостижно умер 19 сентября.

Кто будет вести «Русское лото» после смерти Михаила Борисова

Фото: mihailborisov.ru

Тема:
Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

После внезапной кончины бессменного телеведущего «Русского лото» Михаила Борисова программу будут вести три его коллеги. Как сообщает ФАН со ссылкой на представителя «Столото», пока программа продолжит выходить вместе с соведущими Борисова — Иридой Хусаиновой, Инной Ворониной и Викторией Паниной.

«Периодичность розыгрышей лотереи и ее правила не меняются», — цитирует «Столото» агентство.

В компании также уточнили, что программа снимается еженедельно. Последний выпуск «Русского лото» вышел в эфир в записи с участием скончавшегося Михаила Борисова.

19 сентября Михаилу Борисову стало плохо во время записи программы. Телеведущего экстренно госпитализировали. В клинике врачи ввели его в состояние медикаментозной комы и подключили к ИВЛ. Позднее было принято решение перевести пациента из отделения острых инфарктов в специализированную клинику. Во время транспортировки Борисов пережил клиническую смерть, но медикам удалось его откачать. Уже в больнице реанимационные действия не дали результата.

Предварительной причиной смерти врачи называют остановку сердца, а также коронавирус. Известно, что у  Михаила Борисова была гипертоническая болезнь с поражением сердца, а также сахарный диабет второго типа. На момент госпитализации у ведущего было нарушение сердечного ритма. По словам знакомых Борисова, до этого он уже три дня жаловался на аритмию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после смерти Михаила Борисова дочь Легкоступовой рассказала своему адвокату о мистическом совпадении.

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