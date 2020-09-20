Кто будет вести «Русское лото» после смерти Михаила Борисова
Легендарный телеведущий скоропостижно умер 19 сентября.
Фото: mihailborisov.ru
После внезапной кончины бессменного телеведущего «Русского лото» Михаила Борисова программу будут вести три его коллеги. Как сообщает ФАН со ссылкой на представителя «Столото», пока программа продолжит выходить вместе с соведущими Борисова — Иридой Хусаиновой, Инной Ворониной и Викторией Паниной.
«Периодичность розыгрышей лотереи и ее правила не меняются», — цитирует «Столото» агентство.
В компании также уточнили, что программа снимается еженедельно. Последний выпуск «Русского лото» вышел в эфир в записи с участием скончавшегося Михаила Борисова.
19 сентября Михаилу Борисову стало плохо во время записи программы. Телеведущего экстренно госпитализировали. В клинике врачи ввели его в состояние медикаментозной комы и подключили к ИВЛ. Позднее было принято решение перевести пациента из отделения острых инфарктов в специализированную клинику. Во время транспортировки Борисов пережил клиническую смерть, но медикам удалось его откачать. Уже в больнице реанимационные действия не дали результата.
Предварительной причиной смерти врачи называют остановку сердца, а также коронавирус. Известно, что у Михаила Борисова была гипертоническая болезнь с поражением сердца, а также сахарный диабет второго типа. На момент госпитализации у ведущего было нарушение сердечного ритма. По словам знакомых Борисова, до этого он уже три дня жаловался на аритмию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после смерти Михаила Борисова дочь Легкоступовой рассказала своему адвокату о мистическом совпадении.
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