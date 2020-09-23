Директор центра Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что остановить распространения коронавируса позволит массовая вакцинация населения страны. Сделать это удастся в течение 9-12 месяцев.

Об этом глава научной организации сообщил на круглом столе «COVID-19 в России: взгляд профессионального сообщества» в МИА «Россия сегодня». По мнению Гинцбурга, уже к ноябрю этого года получится производить пять-шесть миллионов доз вакцины от COVID-19.

«Как мы понимаем, это позволит в течение 9-12 месяцев провакцинировать наше население, чтобы достичь уровня вакцинации порядка 70-80%, что позволит на популяционном уровне прекратить циркуляцию данного возбудителя», — рассказал он.

При этом основной организационной задачей даже в настоящее время является масштабирование производства, несмотря на работу института в три смены.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минздраве рассказали о побочных эффектах российской вакцины от COVID-19.