Сергей Жуков снимает сериал с Ольгой Бузовой и Владимиром Сычевым — видео
Артист выложил в сеть видео первого съемочного дня.
Фото, видео: Instagram @buzova86, @vladimirsychev
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков решил попробовать себя в большом кино сразу в двух ипостасях. Как сообщает «Экспресс газета», музыкант собирается явить миру зажигательную музыкальную комедию. Жуков выступит в качестве продюсера проекта, а также исполнит главную роль. В сериал под рабочим названием «Евгеньич» он пригласил также Ольгу Бузову и звезду сериала «Физрук» Владимира Сычева.
Съемки начались 23 сентября. На своих страницах в Instagram все трое выложили фото и видео со съемочной площадки. Старт был дан приветственной речью режиссера и ритуальным разбиванием тарелки о штатив камеры. Бузова весь день расхаживала в ярко-красном облегающем платье и интриговала своих поклонников, а Жуков перевоплотился в забавного лохматого персонажа в странном свитере.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что весной, соблюдая режим самоизоляции из-за коронавируса, Сергей Жуков здорово раздался вширь и шокировал публику своим видом на музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
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