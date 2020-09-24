Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков решил попробовать себя в большом кино сразу в двух ипостасях. Как сообщает «Экспресс газета», музыкант собирается явить миру зажигательную музыкальную комедию. Жуков выступит в качестве продюсера проекта, а также исполнит главную роль. В сериал под рабочим названием «Евгеньич» он пригласил также Ольгу Бузову и звезду сериала «Физрук» Владимира Сычева.

Instagram @vladimirsychev

Съемки начались 23 сентября. На своих страницах в Instagram все трое выложили фото и видео со съемочной площадки. Старт был дан приветственной речью режиссера и ритуальным разбиванием тарелки о штатив камеры. Бузова весь день расхаживала в ярко-красном облегающем платье и интриговала своих поклонников, а Жуков перевоплотился в забавного лохматого персонажа в странном свитере.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что весной, соблюдая режим самоизоляции из-за коронавируса, Сергей Жуков здорово раздался вширь и шокировал публику своим видом на музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».