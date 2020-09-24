Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-коференции в Белом доме отказался гарантировать мирную передачу власти в США. Президент Соединенных Штатов не стал прямо отвечать на соответствующий вопрос, напомнив о своем недовольстве процессом волеизъявления граждан.

«Давайте посмотрим, что произойдет. Я уже говорил, что голосование по почте — это катастрофа», — цитирует Дональда Трампа РИА Новости.

Президент США выразил уверенность в своей победе на предстоящих выборах главы государства 3 ноября и отметил, что никакой передачи власти не будет.

Действующий лидер страны Дональд Трамп баллотируется на второй срок. Его соперником по президентской гонке стал кандидат от демократов 77-летний Джо Байден.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принесет России победа Байдена на президентских выборах.