Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США
Президент Соединенных Штатов выразил уверенность в своей победе на предстоящих выборах.
Фото: globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool Via Cnp
Американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-коференции в Белом доме отказался гарантировать мирную передачу власти в США. Президент Соединенных Штатов не стал прямо отвечать на соответствующий вопрос, напомнив о своем недовольстве процессом волеизъявления граждан.
«Давайте посмотрим, что произойдет. Я уже говорил, что голосование по почте — это катастрофа», — цитирует Дональда Трампа РИА Новости.
Президент США выразил уверенность в своей победе на предстоящих выборах главы государства 3 ноября и отметил, что никакой передачи власти не будет.
Действующий лидер страны Дональд Трамп баллотируется на второй срок. Его соперником по президентской гонке стал кандидат от демократов 77-летний Джо Байден.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принесет России победа Байдена на президентских выборах.
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