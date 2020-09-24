Спецназ США пролетел на конвертопланах над Киевом — видео

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Василий Заика
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А в Николаевской области Незалежной во время учений не сработал американский ракетный комплекс.

Фото, видео: globallookpress.com © Linda McKie, YouTube @Борис Левченко

Тема:
Украинский кризис

Американский спецназ пролетел в небе над столицей Украины на конвертопланах. В сети опубликованы кадры, на которых два Bell Helicopter V-22 Osprey барражируют в Киеве над руслом Днепра. Пользователи отмечают, что оптимальными местами для наблюдения за летательными аппаратами стали пешеходный мост, памятник основателям города, пляж у гидропарка, мост возле арки Дружбы народов и речной порт.

Конвертоплан СV-22 Osprey является единственным в мире серийным гибридом самолета и вертолета. Он способен нести на борту девять тонн груза. Благодаря поворотным пропеллерам, конвертоплан способен «зависать» подобно вертолету.

Тем временем в Николаевской области Незалежной в ходе учений штурмовой и армейской авиации произошел конфуз. Военные планировали впервые применить американский противотанковый ракетный комплекс Javelin. Однако, по неизвестной для командования войсками причине техника дала сбой, и ракета не вылетела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новейшие минометы украинского концерна признали небоеспособными.

Тема:
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