Мурашко объяснил, кому не следует прививаться от коронавируса

Минздрав России обеспечен всем необходимым для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Об этом глава ведомства Михаил Мурашко рассказал участникам акции «Неделя здоровья». Многих интересовал вопрос, как долго действует иммунитет к COVID-19. По словам министра, переболевшие россияне в этом сезоне могут не прививаться.

В следующему году получить вакцину от коронавируса смогут все желающие. Российский Фонд прямых инвестиций планирует максимально задействовать отечественные мощности.

«Мы ожидаем уже буквально в ноябре–декабре выход вакцины, измеряемый миллионами. Мы надеемся, что к концу декабря мы выйдем на возможность производить около десяти миллионов доз вакцин в месяц, что позволит провакцинировать всех желающих в России в горизонте шести-девяти месяцев», — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Россия первой в мире зарегистрировала свою вакцину. «Спутник-V» создан на проверенной платформе и подтвердил свою безопасность в отличие от западных аналогов.