Мурашко объяснил, кому не следует прививаться от коронавируса
По словам главы Минздрава, ожидается выход «Спутника-V», измеряемый миллионами, в ноябре–декабре.
Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, 5-емюкг
Минздрав России обеспечен всем необходимым для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Об этом глава ведомства Михаил Мурашко рассказал участникам акции «Неделя здоровья». Многих интересовал вопрос, как долго действует иммунитет к COVID-19. По словам министра, переболевшие россияне в этом сезоне могут не прививаться.
В следующему году получить вакцину от коронавируса смогут все желающие. Российский Фонд прямых инвестиций планирует максимально задействовать отечественные мощности.
«Мы ожидаем уже буквально в ноябре–декабре выход вакцины, измеряемый миллионами. Мы надеемся, что к концу декабря мы выйдем на возможность производить около десяти миллионов доз вакцин в месяц, что позволит провакцинировать всех желающих в России в горизонте шести-девяти месяцев», — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Россия первой в мире зарегистрировала свою вакцину. «Спутник-V» создан на проверенной платформе и подтвердил свою безопасность в отличие от западных аналогов.
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