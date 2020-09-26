Киев увидел угрозу в укреплении сотрудничества России и Белоруссии

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Василий Заика
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По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Александр Лукашенко отказался от международного посредничества в урегулировании политического кризиса в республике.

Киев увидел угрозу в укреплении сотрудничества России и Белоруссии

Фото: ТАСС / Гучек Максим

Тема:
Украинский кризис

В Киеве усмотрели угрозу в укреплении сотрудничества России и Белоруссии. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Глава МИД Незалежной посетовал, что президент соседней республики Александр Лукашенко сделал свой выбор в пользу Москвы.

«Это означает, что, когда мы смотрим на ситуацию в Белоруссии, мы взвешиваем все риски, которые несет укрепление позиций РФ в Белоруссии для Украины. <…> И мы понимаем: если Лукашенко выбрал Россию, то риски зашкаливают», — сказал Дмитрий Кулеба.

Министр также пояснил, что формирование отношения к белорусскому лидеру в Киеве намерены осуществлять в соответствии с его политическим выбором. Дмитрий Кулеба, кроме прочего, сожалеет, что Александр Лукашенко принял решение об отказе от международного сотрудничества в вопросах урегулирования ситуации в республике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле оценили непризнание Лукашенко президентом Белоруссии рядом стран.

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