В Кремле отказались комментировать избирательную кампанию в США

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Василий Заика
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По словам Дмитрия Пескова, Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Соединенных Штатов.

В Кремле отказались комментировать избирательную кампанию в США

Фото: ТАСС / JIM LO SCALZO; 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе традиционного общения с журналистами отказался комментировать избирательную кампанию в США. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не вмешивалась, не вмешивается и не намерена вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов.

«Мы, как и все в мире, наблюдаем за ходом избирательной кампании в США. Мы не можем оставаться индифферентными, потому что это одна из крупнейших мировых экономик. Конечно, фиксируем новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США. Но комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства», — сказал Дмитрий Песков.

Дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена состоялись накануне в Кливленде и продолжались 96 минут. Впереди у оппонентов еще два раунда публичных прений.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 3 ноября. Большинство опрошенных американцев намерены отдать голоса в пользу Джо Байдена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден предложил Трампу заткнуться на первых теледебатах.

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