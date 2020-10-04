«Я даже дыхание теряла»: Бузова о первом выступлении в «Ледниковом периоде»

Певица Ольга Бузова поделилась впечатлениями после первого выхода на лед во время премьеры седьмого сезона «Ледникового периода». Она ответила пользователям сети на жесткую критику своего выступления.

Ее расстроило только то, что в жизни нет возможности «отмотать пленку» назад и повторить номер Walk Away еще раз.

«Меня очень часто критикуют и почему-то думают, что меня это цепляет. Да, обидно. Но самый жесткий критик — я сама, — сказала она сайту KP.RU. — Был стресс, нервы, так что как я выступила — сказать не могу. Это совсем другой мир. Иногда я даже дыхание теряла».

Партнер телеведущей по шоу — олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев. Он признался, что сначала был не в восторге от перспективы кататься с Бузовой. Ее упорство заставило его переменить свое мнение относительно девушки.

«Оля очень старается. Но когда я увидел ее первый раз на льду — испугался, — признался он. — Когда мы начали кататься, сразу понял, что в ней столько упертости — мы сработаемся».

Многие пользователи сети после премьеры нового сезона «Ледникового периода» выбрали в любимчики других участников — Регину Тодоренко с Романом Костомаровым, Оксану Домнину в Вольфганом Черни, Ирину Пегову с Алексеем Тихоновым. Но некоторые отметили прогресс певицы после просмотра Walk Away и похвалили ее.

«Как ни странно, мне понравилось, в некоторых моментах даже казалось, что профессионалы оба»;

«Чего у Оли не отнять, так это упорства и трудолюбия»;

«Несмотря на неоднозначное отношение к Бузовой, выступление очень понравилось, получилось просто прекрасно!» — написали они в комментариях под видео.

Ранее 5-tv.ru писал, что участие в «Ледниковом периоде» грозит Ольге Бузовой операцией.