Участие в «Ледниковом периоде» грозит Ольге Бузовой операцией

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Оксана Тарасова
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Телеведущая впервые встала на коньки и столкнулась с непреодолимой болью — старые проблемы со здоровьем напомнили о себе.

Участие в «Ледниковом периоде» грозит Ольге Бузовой операцией

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова в интервью KP.RU призналась, что участие в шоу «Ледниковый период» дается ей непросто и приносит проблемы со здоровьем. В свои 34 года она впервые встала на коньки и, в отличие от других участниц, учится кататься буквально с нуля.

«У меня давняя проблема — косточка на ноге. В свое время я делала операцию. Не помогло, косточка начала заново расти. Прихожу домой, и боль такая, что мне хочется эту косточку просто оторвать. А после тренировки она еще больше выпирает и воспаляется до бордового цвета. Я и так еле ходила, отказалась от каблуков, потому что ноги не выдерживают такую нагрузку. А теперь появились коньки. Как профессиональный спортсмен езжу в клинику, где главный врач сборной по футболу Эдуард Безуглов меня восстанавливает. Но все равно мне придется заново лечь на операцию», — рассказала артистка.

Ольга призналась, что отсутствие опыта катания на коньках порождает страх. Она боится остаться без поддержки партнера, что очень сковывает: когда ее напарник олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев отпускает ее руку — Бузова тут же теряет равновесие. Соловьев, по словам Ольги, не обрадовался партнеру-новичку, но проявил внимание и заботу, постарался быть надежной поддержкой на время обучения.

«Наступило состояние, когда ты падаешь, тебе больно, и как бы ты ни держалась, все равно плачешь, потому что это нормальная человеческая реакция. Но потом желание удивлять и покорять оказалось намного сильнее, чем боль, страх, недосып и отсутствие времени», — добавила она.

Ольга Бузова не щадит себя и работает в очень плотном графике. Она призналась, что до конца года у нее нет ни одного выходного. Она стала участницей очередного выпуска шоу «Битва экстрасенсов», но узнала от ясновидящих, что ее отношениям с рэпером Давидом Манукяном грозит разрыв.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как известная девушка-боец вызвала Бузову на ринг, чтобы проверить, насколько Ольга «боец по жизни».

Тема:
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