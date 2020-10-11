«На меня нельзя кричать»: Бузову довели до слез на «Ледниковом периоде»

Телеведущая Ольга Бузова расплакалась на тренировке очередного номера для шоу «Ледниковый период». Причиной стало непонимание требований тренера. Успокаивать ее пришлось партнеру.

«На меня нельзя кричать, это еще с детства идет. Если кто-то на меня ругается, бесполезно мне что-то объяснять», — пояснила Бузова.

Поддержка фигуриста Дмитрия Соловьева пришлась ей очень кстати. Он не просто утешил ее, но и объяснил, что эта «ерунда» не стоит ее слез.

«Мне очень приятно, что Дима понимает мои страхи и очень бережно ко мне относится. Ему нужно памятник при жизни поставить — как он меня ловит, как он меня оберегает», — расчувствовалась певица.

Скриншот с программы "Ледниковый период"

Пользователи сети поддержали Ольгу в комментариях на YouTube-канале проекта.

«Не надо плакать все будет хорошо, докажи, что ты сильная, и не сдавайся»;

«Оленька, ты справишься… хотя это очень сложно…»;

«Оля и Дима — лучшие на проекте», — написали они.

После первого появления на премьере «Ледникового периода» не всем понравилось выступление Бузовой и Соловьева. Но ряд фанатов отметили, что программа была очень сильной, чего они не ожидали от певицы. Она сама признавалась, что раньше не стояла на коньках, в отличие от многих других участников. По ее словам, ее конкуренты скрывают свои навыки, что она считает обманом, пишет «Экспресс газета».

Фигурист Дмитрий Соловьев уже несколько раз с большой теплотой отозвался о партнерше. Он похвалил ее за невероятную силу духа и готовность тренироваться по пять часов в перерывах между основной работой. Некоторые поклонники Бузовой уже мечтают о том, что после окончания работы на проекте они станут парой.

«Знаю, что это невозможно, но они вместе красиво смотрятся», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ольгу Бузову раскритиковали за новое видео.