«На меня нельзя кричать»: Бузову довели до слез на «Ледниковом периоде»

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Анастасия Шадская
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Телеведущая и певица принимает участие в новом сезоне шоу в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

«На меня нельзя кричать»: Бузову довели до слез на «Ледниковом периоде»

Фото: ТАСС / Сергей Карпухин

Тема:
Ольга Бузова

Телеведущая Ольга Бузова расплакалась на тренировке очередного номера для шоу «Ледниковый период». Причиной стало непонимание требований тренера. Успокаивать ее пришлось партнеру.

«На меня нельзя кричать, это еще с детства идет. Если кто-то на меня ругается, бесполезно мне что-то объяснять», — пояснила Бузова.

Поддержка фигуриста Дмитрия Соловьева пришлась ей очень кстати. Он не просто утешил ее, но и объяснил, что эта «ерунда» не стоит ее слез.

«Мне очень приятно, что Дима понимает мои страхи и очень бережно ко мне относится. Ему нужно памятник при жизни поставить — как он меня ловит, как он меня оберегает», — расчувствовалась певица.

Скриншот с программы "Ледниковый период"

Пользователи сети поддержали Ольгу в комментариях на YouTube-канале проекта.

«Не надо плакать все будет хорошо, докажи, что ты сильная, и не сдавайся»;

«Оленька, ты справишься… хотя это очень сложно…»;

«Оля и Дима — лучшие на проекте», — написали они.

После первого появления на премьере «Ледникового периода» не всем понравилось выступление Бузовой и Соловьева. Но ряд фанатов отметили, что программа была очень сильной, чего они не ожидали от певицы. Она сама признавалась, что раньше не стояла на коньках, в отличие от многих других участников. По ее словам, ее конкуренты скрывают свои навыки, что она считает обманом, пишет «Экспресс газета».

Фигурист Дмитрий Соловьев уже несколько раз с большой теплотой отозвался о партнерше. Он похвалил ее за невероятную силу духа и готовность тренироваться по пять часов в перерывах между основной работой. Некоторые поклонники Бузовой уже мечтают о том, что после окончания работы на проекте они станут парой.

«Знаю, что это невозможно, но они вместе красиво смотрятся», — написали юзеры. 

Ранее 5-tv.ru писал, как Ольгу Бузову раскритиковали за новое видео.

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