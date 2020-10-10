Публика раскритиковала mood video Бузовой на новую песню

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Светлана Александрова
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Певица презентовала новый трек «Ненормальный вайб».

Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Публика невысоко оценила новый «продукт» Ольги Бузовой, презентовавшей новый трек «Ненормальный вайб». За день ролик набрал на Youtube-канале певицы всего чуть больше 21,5 тысячи просмотров, хотя ее премьеры обычно привлекают гораздо больше внимания.

Как отмечает 78.ru, многие фанаты так и не поняли, что это не клип, а mood video, то есть передающий настроение видеоролик, и раскритиковали его.

«Малобюджетный. Не в Ольгином стиле, не очень»

«Видео снято одним кадром, заморачиваться не стали. Ну хотя бы могли ей показать, как правильно держать оружие, не фаллоимитатор все-таки в руках».

«Оленька, не открывай так рот. Может, тебе так привычнее, но ты все-таки на ютубе, а не в тик токе», — приводит издание комментарии пользователей.

«Оля, рожай детей, готовь борщ. Уже пора», — пишут комментаторы.

Некоторые даже не обратили внимание на видеоряд, а внимательно проанализировали текст песни. Его восприняли буквально и сделали свои выводы: Бузова и Давид Манукян точно расстаются через год после начала романа.

«Оля, настолько жаль вас в этих отношениях! Вы сами не понимаете, не видите, что такие отношения — утопия. Вы подняли, приподняли, вывели в медийность танцующего по паркам блогера, просто блогера, одного из… <…> Такие продажные люди, как этот блогер, просто высасывают из вас все возможное и используют», — учит Бузову уму-разуму один из поклонников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем окружение объясняет загадочную паузу в отношениях Ольги Бузовой и Давида Манукяна.

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