Телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на премьере мюзикла «Шахматы» в Москве со своей мамой. Поклонники по достоинству оценили роскошный образ звезды, но не могли не заметить, как здорово выглядит ее мама, пишет «Дни.ру». Артистка поделилась снимками со светского мероприятия, трогательно выразила привязанность к Ирине Александровне.

«Мы вместе с мамочкой очень ждали мюзикл „Шахматы“. Мамуля специально прилетела на премьеру. Это такое счастье — прийти с мамочкой на такой роскошный мюзикл, и провести хоть немного времени вместе, поболтать по-девичьи, посмеяться и погрустить. Сегодня я мамина дочка, и все мое внимание — только ей. Она мой ангел. Хотя у мамочки и нет Instagram, и она не прочтет этот пост, но я все равно хочу признаться ей здесь в любви. Мамулечка, я тебя люблю», — написала Бузова на своей странице в Instagram.

Феликс Грозданов/Дни.ру

Ольга выбрала для премьеры шикарный наряд: на ней было маленькое черное платье, демонстрирующее длинные стройные ночи, пышное болеро и широкополая шляпа — очень богемно! Но даже такой продуманный образ не поразил поклонников больше, чем молодость ее 59-летней мамы. Многие отметили, что женщины выглядят как ровесницы.

«Ольга, почему мама моложе тебя выглядит?»

«Это мама? Я, как эксперт по молодости, хочу отметить, что у вашей мамочки очень молодое лицо, а самое главное, взгляд… А это говорит о том, что человек счастлив. Еще бы… Такие дети»;

«Шикарные красавицы!!!»

«Самое главное в жизни! Мама, семья! Вы супер!»

«Как подружки!!!» — восторгаются подписчики.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарии партнера Ольги Бузовой по «Ледниковому периоду» фигуриста Дмитрия Соловьева относительно слухов об их романе. Такие предположения фанаты стали строить после неоднозначного заявления поющей телеведущей о размолвке с рэпером Давой.