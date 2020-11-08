Джозеф Байден займет очень жесткую позицию по отношению к российскому руководству, а также к главам других государств, с которыми он не согласен. Об этом в интервью ТАСС заявил заслуженный профессор государственного управления, основатель Центра исследований Конгресса и президента при Американском университете Джеймс Турбер.

«Джозеф Байден будет очень жестким [с президентом России Владимиром — Прим.ред.] Путиным, как и с другими лидерами, с которыми он не согласен, — цитирует эксперта агентство. — Он будет полностью поддерживать НАТО, задействовать международные организации для достижения американских целей».

Профессор также отметил, что Байден полностью встанет на сторону Украины. По мнению Турбера, отношения Вашингтона с Москвой во время президентства Байдена не будут проще, чем они были при Дональде Трампе.

«Мы [американцы — Прим.ред.] по-прежнему очень разделены. Байден, вероятно, будет иметь дело с очень поляризированным Сенатом и палатой представителей Конгресса, — предположил собеседник агентства. — Будет сложно достигать целей в отношении внешней, оборонной и даже торговой политики».

По мнению эксперта Байден снова вернется к диалогу со Всемирной организацией здравоохранения, подвергшейся жестокой критике со стороны нынешнего главы Белого дома. Кроме того, Вашингтон снова может восстановить членство в торговом соглашении Транстихоокеанского партнерства.

После завершившихся 3 ноября в США всеобщих выборов до сих пор продолжается подсчет голосов. Однако национальные СМИ активно прогнозируют победу Байдена. Сам кандидат от Демократической партии ранее объявил себя 46-м президентом США и уже успел выступить перед американцами, обозначив приоритеты новой администрации.