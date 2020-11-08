Байден будет очень жестким по отношению к России — американский эксперт

|
Марина Неруцких
1 007

По мнению основателя Центра исследований Конгресса и президента при Американском университете Джеймса Турбера, отношения Вашингтона с Москвой не станут проще при новом президенте.

Байден будет очень жестким по отношению к России — американский эксперт

Фото: ТАСС / CNP via ZUMA Wire

Тема:
Выборы президента США 2020

Джозеф Байден займет очень жесткую позицию по отношению к российскому руководству, а также к главам других государств, с которыми он не согласен. Об этом в интервью ТАСС заявил заслуженный профессор государственного управления, основатель Центра исследований Конгресса и президента при Американском университете Джеймс Турбер.

«Джозеф Байден будет очень жестким [с президентом России Владимиром — Прим.ред.] Путиным, как и с другими лидерами, с которыми он не согласен, — цитирует эксперта агентство. — Он будет полностью поддерживать НАТО, задействовать международные организации для достижения американских целей».

Профессор также отметил, что Байден полностью встанет на сторону Украины. По мнению Турбера, отношения Вашингтона с Москвой во время президентства Байдена не будут проще, чем они были при Дональде Трампе.

«Мы [американцы — Прим.ред.] по-прежнему очень разделены. Байден, вероятно, будет иметь дело с очень поляризированным Сенатом и палатой представителей Конгресса, — предположил собеседник агентства. — Будет сложно достигать целей в отношении внешней, оборонной и даже торговой политики».

По мнению эксперта Байден снова вернется к диалогу со Всемирной организацией здравоохранения, подвергшейся жестокой критике со стороны нынешнего главы Белого дома. Кроме того, Вашингтон снова может восстановить членство в торговом соглашении Транстихоокеанского партнерства.

После завершившихся 3 ноября в США всеобщих выборов до сих пор продолжается подсчет голосов. Однако национальные СМИ активно прогнозируют победу Байдена. Сам кандидат от Демократической партии ранее объявил себя 46-м президентом США и уже успел выступить перед американцами, обозначив приоритеты новой администрации.

Тема:
Выборы президента США 2020
9 нояб
Готово ли окружение Трампа признать его поражение на выборах?
8 нояб
«Каждый голос должен быть подсчитан»: Меланья Трамп поддержала мужа
8 нояб
Супруга Трампа хочет подать на развод после президентских выборов
8 нояб
Неприкосновенные фрики Америки: что позволено им, не позволено даже Трампу
8 нояб
Пять фактов о Джо Байдене
8 нояб
Ослы против слонов: выборы 46-го президента США — как это было
8 нояб
Заявивший о своей победе Джо Байден намерен отменить указы Трампа
8 нояб
Америку снова зауважают в мире: Байден объявил о приоритетах на посту президента
8 нояб
Перемен к лучшему не будет: Слуцкий об отношении США к РФ при победе Байдена
7 нояб
Выборы в США могут привести к расколу страны — мнение политолога

Читайте также

-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.19
-1.27 91.35
-0.77
Время конфликтов и свершений: чего ждать от недели с 9 по 15 ноября?

Последние новости

4:08
Петросян пристыдил осуждавших его семью и заступился за Брухуновову
3:49
Назло Прилучному? Муцениеце снялась топлес на пляже в Крыму — фото
3:34
Постояльца обнаружили мертвым в гостинице в центре Москвы
3:20
Каким российским регионам стоит ждать возвращения тепла этой осенью?
2:58
Готово ли окружение Трампа признать его поражение на выборах?
2:52
Климова показала, как омолаживается с помощью своей крови — видео

Сейчас читают

Климова показала, как омолаживается с помощью своей крови — видео
Что можно и категорически нельзя делать 9 ноября в день Нестора Летописца
«Она попросила»: Дрожжина сказала, что вдова Баталова сама настояла на сделке

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США