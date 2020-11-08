Разбившийся на самолете телеведущий Колтовой был секс-символом с юности

Погибший в авиакатастрофе ведущий «Звезды сошлись» и «ДНК» Александр Колтовой имел славу дамского угодника еще 20 лет назад.

За стеклом

Колтовой был одним из участников шоу «За стеклом» — нелицензионной версии западной передачи «Большой брат». Вся жизнь героев происходила под прицелом камер, и Колтовой в 2001 году стал настоящим секс-символом для многих телезрительниц. Ему было тогда всего 22 года.

В то время девушкой Колтового была Мария — юная внучка актрисы Светланы Светличной. Но большинство думали, что на шоу у него закрутился роман с коллегой по съемкам Марго. Первая эротическая сцена в российском жанре реалити случилась именно с их участием.

Мария закатила Колтовому громкий скандал — вскоре он покинул программу. Но, как пишет сайт KP.RU, ссора была лишь постановкой. Продюсеры привлекли еще больше внимания и неплохо подняли рейтинги программы.

Даже после ухода с «За стеклом» Колтового не оставляли в покое поклонницы. Но сам он уже встретил новую любовь — Надежду, костюмера шоу. Позже они поженились. Брак не сложился, общих детей у них не было — через несколько лет они развелись. Узнав о его смерти, она была в шоке.

Обстоятельства смерти

В не меньшем шоке пребывали после известия о гибели Колтового его коллеги и близкие. Ведущая Лера Кудрявцева была раздавлена новостями, что Александр разбился, когда управлял самолетом в Подмосковье. По данным МЧС России, самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Изначально говорилось, что второй жертвой авиакатастрофы стала супруга ведущего. Но Лера Кудрявцева это опровергла — женщина оказалась жива. В самолете с ним была 33-летняя сотрудница банка Наталья Климова. Какими были отношения между ними — неизвестно.

У Александра остались вдова и маленький сын.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам очевидца, самолет Колтового странно себя повел перед крушением.