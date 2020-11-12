«Падать и подниматься»: Бузова ударилась лицом на проекте «Ледниковый период»

Тренировки Ольги Бузовой в рамках проекта «Ледниковый период» с каждым разом становятся для нее все опаснее. Певица уже показывала поклонникам, чего стоит ей участие в телепроекте. Фанаты пожалели любимицу за разбитые ноги и руки в результате многократных падений. Теперь артистка подготовила видеоклип на новый трек, посвященный негативу вокруг ее занятий фигурным катанием. В него она вставила фрагмент наиболее жуткого падения на репетиции.

На записи в Instagram видно, как при выполнении очередного трюка партнер Бузовой по проекту Дмитрий Соловьев раскручивает девушку на плечах, но не удерживает. Ведущая «Дома-2» летит вниз и бьется лицом об пол.

«Падать и снова подниматься. Тонны хейта заглушат овации. И не сдаться, когда летят ножи. Не пытаться, значит — не жить. Держись», — поет Ольга в клипе.

На Бузову действительно вылилось немало хейта вокруг ее участия в ледовом шоу. Сначала звезду упрекали за слабые номера. Артистка боялась выходить на лед и держалась на нем неуверенно. Однако знаменитость не сдавалась и добилась прогресса. Ее последняя программа с Соловьевым впечатлила даже судей, но не искушенных зрителей. Постоянные победы Бузовой в зрительских голосованиях за лучшую пару проекта раздражают тех, кто болеет за другие пары. Ольга часто просит армию своих фанатов голосовать за нее, что они и делают, подбрасывая лишний повод для негатива в сторону певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пугачева якобы запретила Бузовой появляться в новогоднем шоу.