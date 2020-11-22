Настало время перемен: лидеры G20 приняли итоговую декларацию саммита

Лидеры стран-участниц «Большой двадцатки» обязались сделать все возможное для формирования новой, сильной, устойчивой и сбалансированной эпохи, для перерождения мира после кризиса из-за пандемии коронавируса. 22 ноября по итогам саммита G20 была принята декларация, состоящая из 31 пункта и свидетельствующая о намерении ведущих государств развиваться в заданном направлении.

В документе говорится, в частности, о необходимости реформирования Всемирной торговой организации (ВТО). Наряду с этим главы стран, за исключением президента США Дональда Трампа, единогласно заявили о приверженности Парижскому соглашению по климату. Американская сторона же еще раз подтвердила намерение выйти из договора.

Немаловажен тот факт, что бедным странам буквально разрешили не выплачивать ныне существующие долги. Как следует из декларации, G20 освободила отстающие государства от этой обязанности вплоть до июня 2021 года.

Также наиболее пострадавшим вследствие пандемии коронавируса государствам лидеры «Большой двадцатки» условились оказывать посильную помощь. В том числе взяли на себя обязательства о финансировании справедливого распределения по миру вакцин и препаратов, эффективно борющихся с COVID-19.

«Мы мобилизовали ресурсы для удовлетворения насущных финансовых потребностей в области глобального здравоохранения для поддержки исследований, разработки, производства и распространения безопасных и эффективных средств диагностики, лечения и вакцин от COVID-19. Мы не пожалеем усилий, чтобы обеспечить к ним доступный и равноправный доступ для всех людей в соответствии с принципами членов „двадцатки“ стимулировать инновации», — приводит цитату РИА Новости.

По итогам двухдневного саммита G20, прошедшего в онлайн-формате под председательством Саудовской Аравии, королевство передало право вступить в соответствующие полномочия Италии.

«Мы разработали государственную политику, которая обеспечит восстановление и построение сильной, устойчивой и сбалансированной экономики», — отметил в заключение король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиза Аль Сауд.

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, в свою очередь, поддержал зарубежного коллегу, отметив успех в G20, а также пригласил лидеров государств на саммит в Италию в октябре 2021 года.

Ранее 5-tv.tu рассказал, как международное сообщество отреагировало на выступление президента РФ Владимира Путина на саммите G20.