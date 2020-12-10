Самбурская опубликовала откровенное фото с подругой

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Егор Измалкин
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Поклонники пошутили, что на снимке не хватает Бузовой.

Фото, видео: Instagram @samburskaya

Тема:
Ольга Бузова

Российская актриса и телеведущая Настасья Самбурская поделилась откровенным фото со своей подругой — актрисой Яной Кошкиной. На фотографии, которая была опубликована в Instagram, девушки предстали в эротической позе.

«Слили в сеть интимное фото Самбурской», — пошутила ведущая под снимком.

На снимке Кошкина держит Настасью за грудь, а та блаженно закатывает глаза.

Instagram @samburskaya

В комментариях отметилась и сама Яна, сделав ироничное признание.

«Теперь все узнают о моей ориентации», — написала она.

Этот снимок стал объектом многочисленных шуток от фанатов Самбурской. Досталось и Ольге Бузовой, с которой у Настасьи недавно случился конфликт.

«Рученьки какие загребущие у Яны»;

«А у Бузовой не получится такого интимного фото»;

«Сразу все мужские мечты в одном фото», — написали поклонники телеведущей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Самбурская сравнила пожарных и следователей с «принцами верхом на козе».

Тема:
Ольга Бузова
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