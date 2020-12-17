«Ни одна тема не была сокрыта»: реакция россиян на пресс-конференцию Путина

Максимально содержательной и всеобъемлющей сочли российские политологи большую ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, прошедшую 17 декабря. В беседе с 5-tv.ru эксперты рассказали, почему этого события с нетерпением ждал каждый гражданин и какие темы показались им особо важными.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен: первое, на что стоит обратить внимание, что на пресс-конференции Путин был бодр, весел и, как обычно, позволял себе искрометные шутки.

«Долгое отсутствие президента в „живом“ формате, вызванное коронавирусными ограничениями, уже вызвало определенную тревогу в соцсетях. Появление того Владимира Путина, которого мы все знаем, помним, было важно!» — подчеркнул собеседник 5-tv.ru.

Говоря о содержании пресс-конференции, Солонников отметил, что большая часть вопросов была посвящена проблемам на фоне COVID-19, что совершенно естественно. Глава государства не боялся прямо ответить на вопросы касательно здравоохранения и выделенных средств, в разгар общения с корреспондентами параллельно решал вопросы и выносил вердикты, четко и ясно дал понять людям, что никто не будет оставлен в беде.

«Вопросы здравоохранения, социальных выплат, взаимодействия с регионами — это то повседневное, чем большая часть населения сейчас живет», — заявил Дмитрий.

Политолог акцентировал внимание на том, что несмотря на тяжелую экономическую ситуацию из-за коронавируса, Владимир Путин порадовал граждан позитивными новостями. В частности, рассказал о развитии авиа- и кораблестроения, отметил, что Россия все менее зависима от добычи и продажи нефтепродуктов. Выяснилось, что 70% бюджета формируется за счет других доходов.

«Президент пытался внести долю оптимизма в нашу жизни и показать, что и в этом-то году было не все мрачными красками написано, и то, что в перспективе у страны и в 2021 году, и дальше есть реальные позитивные возможности. Он, видимо, этот месседж хотел донести, и, мне кажется, это получилось», — подчеркнул эксперт.

Полное согласие с позицией Дмитрия Солонникова выразила и политолог Наталия Елисеева. Она добавила, что президент РФ максимально четко объяснял свою позицию по тому или иному вопросу, был крайне объективен, апеллировал к конкретным цифрам, что было крайне важно.

«Он дал все показатели, все планы по показателям. В том числе по снижению бедности, которую видит, и к чему он хочет прийти впоследствии. Стоит обратить внимание, что опять встал вопрос о несоответствии данных, особенно, что касается выделения денег, нехватки лекарств и всего остального», — уточнила собеседница 5-tv.ru.

Наталия подчеркнула, что вопрос с субсидированием и обманом Путин решал едва ли не в прямом эфире. Так, уже через 20 минут после того, как проблема была затронута, прокуратура одной из областей начала проверку по факту выявленных нарушений.

Особое значение, по мнению Елисеевой, имеет и то обстоятельство, что президент РФ дал четкий комментарий по инциденту с блогером Алексеем Навальным.

Политолог отмечает: представители несистемной оппозиции были уверены, что Кремль опустит эту якобы запретную тему, однако российский лидер доказал, что открыто обсуждаться будут все имеющиеся проблемы.

«То же касается и вопросов по Сафронову, принятых поправок к Конституции и возможности переизбрания Путина», — добавила Наталия.

И поразилась тому, как точно глава государства описал важность концентрации на существующих проблемах, а не «гадания на кофейной гуще» с целью узнать, как будет житься там, в далеком 2024-м.

«Ни одна тема не была сокрыта, проигнорирована. Владимир Владимирович дал полную обратную связь на все те вопросы, которые действительно интересуют людей, в том числе неудобные», — заключила политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какова была международная реакция на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.