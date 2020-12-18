Как в мире отреагировали на ежегодную пресс-конференцию Путина?

Эфирная новость 1 191

Большая пресс-конференция российского президента в этом году прошла в онлайн-режиме. Глава государства почти за пять часов ответил на 68 вопросов.

Фото, видео: ТАСС / Sergei Bobylev; 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина

Общение Владимира Путина с журналистами — на первых полосах ведущих мировых изданий. Американские издания, в основном, заинтересовало мнение российского президента о будущих отношениях с новой администрацией США.

В The Washington Post в частности отметили, что Владимир Путин поздравил Джо Байдена только после голосования выборщиков, когда результат стал окончательно известен. И надеются, что 46-й президент США найдет общий язык с Путиным.

Но основное внимание журналисты уделили борьбе с коронавирусом. Тот же The Washington Post, а также агентство Reuters приводят слова российского президента о том, что нашей стране удалось сдержать распространение инфекции куда лучше, чем Западу.

А испанская Minuto процитировала Владимира Путина о безопасности и эффективности вакцины «Спутник V».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как политологи оценили пресс-конференцию Путина. Они остались под впечатлением от того, как четко и открыто глава государства вел диалог, а также его молниеносными решениями относительно безотлагательных проблем.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина
18 дек
ТОП-10: самые яркие цитаты Путина с пресс-конференции 2020 года — видео
18 дек
Как получить новогодние выплаты на детей, рассказали в Пенсионном фонде
18 дек
Путин: Вакцинирование от коронавируса в России может быть только добровольным
18 дек
Наступит ли мир на Донбассе и когда закончится гонка вооружений? Путин ответил на пресс-конференции
18 дек
Пожаловавшаяся Путину санитарка из кольской больницы получала 116 тысяч рублей
18 дек
Врач из Мурманска захотела уволиться после жалобы на нее Путину
18 дек
Итоги пресс-конференции Путина: о чем говорил президент России?
17 дек
«Ни одна тема не была сокрыта»: реакция россиян на пресс-конференцию Путина
17 дек
Путин дал рекомендации по повышению доверия к вакцинации от COVID-19
17 дек
Какие вопросы начали решать во время пресс-конференции Владимира Путина
-1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.98
-0.44 89.29
-0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:18
«Быстро переобулся»: дочь Легкоступовой в шоке от планов Фирсова на наследство
14:15
«Новый этап, у каждого свой»: Ида Галич рассказала, куда пропал ее муж
13:51
Футболиста Романа Шишкина бросила жена
13:34
На холоде в трусах и ботинках: раздетого пятилетнего мальчика нашли в Москве
13:16
«Не имеет морального права»: вдовец Легкоступовой хочет ее наследства и песни
13:09
Американский журнал назвал чудом российский препарат «Спутник V»

Сейчас читают

«Скандал среди знойных глаз»: попытка сесть на шпагат прервала номер Леонтьева
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака
Летчик объяснил, почему «у американцев глаза на лоб полезли» от самолета МС-21

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Трагедия и успех художницы Зинаиды Евгеньевны Серебряковой