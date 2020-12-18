Как в мире отреагировали на ежегодную пресс-конференцию Путина?

Общение Владимира Путина с журналистами — на первых полосах ведущих мировых изданий. Американские издания, в основном, заинтересовало мнение российского президента о будущих отношениях с новой администрацией США.

В The Washington Post в частности отметили, что Владимир Путин поздравил Джо Байдена только после голосования выборщиков, когда результат стал окончательно известен. И надеются, что 46-й президент США найдет общий язык с Путиным.

Но основное внимание журналисты уделили борьбе с коронавирусом. Тот же The Washington Post, а также агентство Reuters приводят слова российского президента о том, что нашей стране удалось сдержать распространение инфекции куда лучше, чем Западу.

А испанская Minuto процитировала Владимира Путина о безопасности и эффективности вакцины «Спутник V».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как политологи оценили пресс-конференцию Путина. Они остались под впечатлением от того, как четко и открыто глава государства вел диалог, а также его молниеносными решениями относительно безотлагательных проблем.