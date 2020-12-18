Как в мире отреагировали на ежегодную пресс-конференцию Путина?
Большая пресс-конференция российского президента в этом году прошла в онлайн-режиме. Глава государства почти за пять часов ответил на 68 вопросов.
Фото, видео: ТАСС / Sergei Bobylev; 5-tv.ru
Общение Владимира Путина с журналистами — на первых полосах ведущих мировых изданий. Американские издания, в основном, заинтересовало мнение российского президента о будущих отношениях с новой администрацией США.
В The Washington Post в частности отметили, что Владимир Путин поздравил Джо Байдена только после голосования выборщиков, когда результат стал окончательно известен. И надеются, что 46-й президент США найдет общий язык с Путиным.
Но основное внимание журналисты уделили борьбе с коронавирусом. Тот же The Washington Post, а также агентство Reuters приводят слова российского президента о том, что нашей стране удалось сдержать распространение инфекции куда лучше, чем Западу.
А испанская Minuto процитировала Владимира Путина о безопасности и эффективности вакцины «Спутник V».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как политологи оценили пресс-конференцию Путина. Они остались под впечатлением от того, как четко и открыто глава государства вел диалог, а также его молниеносными решениями относительно безотлагательных проблем.
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