«Быстро переобулся»: дочь Легкоступовой в шоке от планов Фирсова на наследство

Дочь покойной певицы Валентины Легкоступовой — Анэтта Бриль — была поражена, узнав о планах яхтсмена Юрия Фирсова получить часть наследства жены. Он сообщил об этом в эфире федерального телеканала, хотя ранее неоднократно отрекался от денег скончавшейся исполнительницы хита «Ягода-малина».

Бриль рассказала в беседе 5-tv.ru, что не ожидала от вдовца матери такого бесчестного поступка.

«Первое шоковое состояние — когда я в принципе узнала, что он подал. Он обещал лично мне, и не только мне, и не единожды, что он этого делать не будет, — призналась она. — Он утверждал, что все должно достаться бабушке и детям, но быстро переобулся и поменял свое мнение».

В прошлом яхтсмен неоднократно «шантажировал» родных Легкоступовой. К примеру, было это, когда он обманом вымогал у них ключи от квартиры покойной.

«Можно сказать, шантажировал, что вступит в наследство. В итоге — очередное вранье. Понятно, что веры и доверия человеку быть априори не может, хотя и не было», — пояснила Анэтта.

Еще больше шокировало дочь Легкоступовой заявление, что Фирсов задумался о певческой карьере.

«Конечно, шокирована тем, что он сказал, что собирается петь, исполнять какие-то песни. У меня просто нет слов, убеждена, что это изощренный праздник тщеславия, с его стороны — пиар на костях, — возмутилась Бриль. — Ни о какой любви, ни о чем речи быть не могло с его стороны».

Все надежды на успех дела Анэтта связывает теперь с главой Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным. Тот взял под личный контроль это расследование.

«Мы знаем, что он в самых сложных и запутанных делах своим контролем всегда помогал привести к торжеству справедливости и законности, — сказала девушка. — На мой взгляд, теперь эта ситуация сдвинется с мертвой точки».

У Фирсова был мотив для возможного совершения преступления, убеждена Бриль. Ее мать скончалась 14 августа после полученной при странных обстоятельствах травмы головы. Доказать, что смерть Валентины Легкоступовой был насильственной, пока не удалось. Так что Фирсов до сих пор на свободе.

«Будем ждать и надеяться. Молимся и надеемся, что справедливость все-таки восторжествует», — резюмировала она.

Ранее 5-tv.ru выкладывал интервью со звездным адвокатом Сергеем Жориным о мотивах вдовца Легкоступовой в получении ее наследства.