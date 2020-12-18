Днем 18 декабря пресс-служба телеканала ТНТ объявила о закрытии проекта «Дом-2». С 31 декабря реалити-шоу не будет выходить в эфир. На шокирующее известие звезды телестройки отреагировали неоднозначно.

Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова, посвятившая проекту большую часть своей жизни, впала в настоящую депрессию. Изначально в ее Insta-сторис появилась мрачная картинка с надписью: «Все.»; и только спустя некоторое время звезда нашла в себе силы прокомментировать ситуацию.

«Мне очень сложно это принять. „Дом-2“ изменил российское телевидение. И с его уходом ТВ больше не будет прежним. „Дом-2“ стал культовым реалити-шоу. Прощай, Легенда», — высказалась Бузова, отметив, что не может сейчас ни говорить, ни писать.

Instagram @buzova86

Ее соратница, эпатажная ведущая Ксения Бородина, также крайне опечалена известием о приостановке выхода шоу в эфир. Селебрити вспомнила, как напряжение почти 16 лет говорила приветственную речь, три года старалась сделать шоу лучше, исполняя роль редактора. Звезда призналась, что не хотела бы печальной участи для своего «детища». Однако сегодня просто не в силах что-либо изменить.

«20 лет своей жизни я отдала любимой работе. Спектакль окончен, занавес, finita la comedia! Ничего не бывает вечным. Было весело, ярко, интересно, а потом стало грустно. Наверное, потому что все мы повзрослели и изменили взгляд на привычные шалости», — написала в Instagram Бородина.

Ксения поблагодарила преданных поклонников за любовь, участников — за то, что всегда были настоящими. В заключение звезда добавила, что не прощается с любимым зрителем, пообещав удивить его вновь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

А вот посвятившая «Дому-2» три года своей жизни блогер и модель Алена Водонаева не видит ничего дурного в закрытии проекта. Хоть для звезды он и стал трамплином в богатую жизнь, она считает, что нужно уметь «уходить красиво».

«Дом 2» закрывается. Как ни крути, это целая эпоха. И если руководство канала действительно приняло это здравомыслящее решение — 2020 год идеален для того, чтобы эффектно поставить точку!» — поделилась мнением с поклонниками Водонаева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Пришедшая на проект с целью забыть бывшего мужа Мария Кохно до сих пор не верит в слухи о его закрытии. Звезда нередко становилась жертвой скандалов и провокаций и давно покинула «Дом-2», но это не мешает ей искренне надеяться на его продолжение.

«Честно? Я считаю, что это утка и не хочу в это верить. „Дом-2“ не закроют! А вообще печально, что старых участников выгнали. Говорят, что незаменимых нет, но я считаю, что сейчас там пустышки!» — заявила обеспокоенная судьбой реалити-шоу Мария.

Instagram @marynova888

Свое слово сказала и участница последних лет Саша Черно. 19 октября 2020 года звезда объявила об уходе из проекта. Причин было много: рождение ребенка, стремление расти и развиваться и другие. Но несмотря на то, что Саше, как и Кохно, приходилось несладко, она нисколько не жалеет о возможности побыть частью команды «Дома-2».

«На самом деле, мне честно очень жаль. Как бы мы не расстались, благодаря проекту со мной произошли все самые лучшие события за последние четыре года. „Дом-2“, действительно, великий проект!» — писала в своем Instagram Черно.

Девушка отметила: в последнее время политика ведения шоу, в ее понимании, была крайне странной. Она напомнила, что ее коллеги жили буквально на иголках, боясь, что их могут подставить. Звезда предположила, что провокациями редакторы пытались заинтересовать зрителя, но, к сожалению, стратегия не дала положительных результатов.

«Спасибо „Дому-2“ за все! Он в моем сердце останется навсегда. P.S Почему у меня всегда так по жизни, откуда бы я не уходила, потом все закрывается?» — задала риторический вопрос Саша.

Instagram @asha_cherno93_official

Армия пользователей соцсети же разделилась на два больших лагеря. Одни настаивали, что конец «Дома-2» был неминуем, поскольку руководство продакшена буквально из пальца высасывало сюжеты. Другие выражали надежду, что в скором будущем любимые герои к ним вернутся, пусть и в новом амплуа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему руководство ТНТ приняло решение о закрытии «Дома-2».