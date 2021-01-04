Синоптики порадовали россиян прогнозом на весну 2021 года
Об аномальных температурных показателях в ближайшие несколько месяцев рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Фото: depositphotos / Interpas
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил об аномально теплых для российских регионов последних месяцах зимы и ранней весне 2021 года. По его словам, вся европейская часть страны уже в начале марта почувствует приближение лета.
Аномальная зима покажет себя январе — средние показатели температуры воздуха будут выше обычного на два градуса. В феврале, как и в марте будущего года, превышения достигнут трех-четырех градусов. Кроме того, если обычно «официальная весна» наступает 27 марта, то в этот раз снег растает намного скорее.
«Несмотря на то, что зима будет вдвое холоднее, чем в прошлом году, холодный сезон будет по сокращенной программе. Как минимум, на две недели меньше, чем он должен быть. Весна будет ранее положенных сроков», — цитирует Тишковца радиостанция «Говорит Москва».
Указанные аномалии будут характерны не для всех территорий. В азиатской части России зима будет суровой — в новогоднюю ночь стоит приготовиться к крепкому морозу. Зато, в отличие от представителей европейских регионов, жители Азии смогут слепить снеговика в праздничные выходные.
«Вся европейская Россия практически без исключения будет находиться в красной зоне. Тепло будет везде», — добавил эксперт.
Тем временем последствия климатических «сюрпризов» привели к сотням ДТП в различных городах страны. Внезапная оттепель превратила проезжие части в нескольких регионах в настоящий каток. Коснулось это и обстановки на дорогах Санкт-Петербурга.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, каких страшных последствий бесснежной зимы опасаются климатологи.
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